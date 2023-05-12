محافظ النجف يكرّم كوكبة من المنتسبين في أسبوع المرور

النجف – سعدون الجابري

نظمت مديرية مرور محافظة النجف الأشرف الأربعاء إحتفالية بمناسبة إسبوع المرور السنوي ، الذي عقد تحت شعار ( النظام المروري يعكس ثقافة المجتمعات ) بحضور قائد شرطة المحافظة ، و مجموعة من مدراء و ضباط الأجهزة الأمنية و الطواقم الإعلامية بالمحافظة . و أكد مدير المرور (دعمه وإسناده للمؤسسة الأمنية من أجل أداء واجباتهم). وفي ختام الإحتفال جرى تكريم عدد من منسوبي مديرية المرور و مدير المرور السابق اللواء علي كوكز ، لتميزهم في أداء واجباتهم.

تسجيل مركبات

واوضحت مديرية المرور العامة، انها تنجز يومياً 15 الف معاملة متعلقة بتسجيل المركبات وإجازات السوق، مشيرة الى وجود اساب تتعلق بتباطؤ العمل في مواقع التسجيل. وقال المتحدث بإسم المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المديرية وجَّهت بتحسين التعاملات مع المواطنين بما ينسجم مع احترام حقوق الإنسان، وتخصيص نافذة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة)، مبيناً ان (تباطؤ النظام يحصل بسبب كثافة المراجعين في دوائر التسجيل التي تخلق حالة الضغط على منظومة تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة، مما يثقل المنظومة، ويؤدي الى تباطوئها)، ودعا القيسي المواطنين الى (التعاون مع المديرية ومساعدتها على انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة). من جهتها فعّلت بلدية كركوك، مفارزها الرقابية، وفرضت الغرامات على المحال والمطاعم والمجمّعات التجارية المخالفة، لرميها النفايات عشوائياً في الشوارع العامة. وذكر مدير البلدية، فريدون عادل، في تصريح امس ان (محافظ كركوك راكان الجبوري، اوعز بتفعيل المفارز الرقابية لمحاسبة المخالفين قانونياً وفرض الغرامات المالية بحق أصحاب المحال والمطاعم والمجمعات التجارية التي تخالف التعليمات الصادرة من البلدية بشأن رمي النفايات في اماكنها المحددة)، ولفت الى ان (المحافظ وجّه دوائر ومؤسسات القطاع النفطي بالمساهمة في اعمال التنظيف والحفاظ على جمالية كركوك وشوارعها، الى جانب التعاون جميع المؤسسات الحكومية ومساندة دائرة البلدية في ملف التنظيفات)، واضاف ان (مفارز بلدية كركوك ستبدأ عملها منذ صباح الغد لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالغرامات، وفي حال عدم الالتزام ستُضاعف الغرامات على المخالفين).