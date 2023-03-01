محاضرة للمايسترو عن التراث الموسيقي العراقي

الموصل – عبد الجبار الجبوري

ضيفت قاعة قاف لاب في نينوى محاضرة لقائد الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي المايسترو علاء مجيد بدعوة من راديو الغد في نينوى بعنوان (التراث الموسيقي العراقي) ، إستعرض فيها تنوع التراث الموسيقي العراقي، وتحدث عن جذوره، التأريخية والحضارية، منذ بابل وسومر واشور واكد، معززاً ذلك بنماذج من التراث الموسيقي، مؤكداً، (أن الحضارات العراقية تسبق جميع الحضارات، في المجال الموسيقي)، وتطرق الى تجربته الشخصية بعد تخرجه من معهد الدراسات النغمية، على يد الموسيقار منير بشير، وانضمامه الى فرقة الاتحاد الوطني مع الفنان الرائد فاروق هلال، وبعدها في تشكيل كورال موسيقي، لتقديم الاغاني العراقية والتراثية، والحفاظ على روحيتها واصالتها، وهويتها، وصيرورتها، وتقديمها بشكلها الحداثي، الذي لايمس جوهرها الاصيل، قائلاً(في اولى جولاتي الخليجية، اسست مجاميع موسيقية، واشرفت على فرق حكومية موسيقية وغنائية في الخليج العربي، ولأول مرة في بداية تسعينيات القرن الماضي، ثم إنتقلت الى السويد، لتكون محطتي الثانية التي تعدّ إنطلاقتي الحقيقية، في انشاء فرقة تراثية للموسيقا، تتكوّن من 53 عضواً وعضوة، قدمنا فيها جميع الاغاني العراقية التراثية، وتجولنا في المدن السويدية معرّفين بالتراث العراقي الموسيقي، وإشتهرت الفرقة شهرة واسعة، ولاقت إقبالاً منقطع النظير، وبقدرات ذاتية ، دامت سنوات، ثم جاءت محطتي الثانية في لندن، وتاسيس فرقة موسيقية في جامعاتها واستمرت سبعة اعوام، عرفّنا المجتمع اللندني والاوربي، بتراث وأصالة الموسيقى وريادتها في العراق، واستمررت فيها سنوات عديدة، وحققنا انجازات كبرى بين الجاليات العربية، والجمهور، الأوروبي)، مستدركاً (أن مايهمني هنا هو الحفاظ على روح التراث وعصرنته، وعدم الاضافة إليه، لكي يحافظ على هويته وفرادته، لا لتشويهه كما فعل (بعض) المطربين، مهمتي الاولى والأخيرة ليست المادة، بقدر الحفاظ على تراث العراق الموسيقي، وقد واجهت بعد رجوعي الى العراق، الكثير من التهميش والمحاربة، وربما التهديد، ومصادرة بيتي، ولكنهم لم يستطيعوا إطفاء جذوة حبي، وعشقي للموسيقى التراثية واغاني التراث، والحفاظ عليه، وتسليمه للأجيال، في وجود اجواء عدائية للموسيقى، وهكذا اليوم مصمم على إحياء الذكرى المئوية، للموسيقار الموصلي الملاّ عثمان الموصلي، من خلال القيام بتنفيذ مهرجان الملاّ عثمان الموصلي، والذي سيقام بعد عيد الفطر المبارك، على مسرح قاعة الجامعة، حيث ستقدم فرقة طيور دجلة، اغاني من تلحين الملاّ عثمان، وتراثه الزاخر، غناءً وتلحيناً، هي لمسة وفاء وتباهي بمنجزه الغنائي الاستثنائي ، والذي أداه كبار المطربين والملحنين، العرب من أغانٍ تراثية، تحمل روح التأريخ، وعظمته، عبر الآف السنين، حيث يعدّ الملاّ عثمان هو( أبو) الأغنية التراثية العربية).

وانتهت المحاضرة، بمداخلات إشادة بدور المايسترو علاء في تثوير التراث الموسيقي العراقي والحفاظ عليه، ومن المتحدثين المطرب عامر يونس وسفير الاغنية التراثية الموصلية محمد زكي، والمطرب تحسين حداد نقيب الفنانين في نينوى، والفنان عبد حداد والمخرج محمد المهدي، والموسيقار محمد محمود قائد اوركسترا وتر .