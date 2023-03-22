تجمع عراقي يدعو إلى دعم حملات النزاهة ضد الفساد

محاسبة متّهمين بقضايا إختلاس وتزوير في نينوى وبابل

بغداد – فائز جواد

ضبطت هيئة النزاهة العامة، حالات تجاوزٍ على نحو 350 دونماً من الأراضي العائدة للدولة في محافظة نينوى، البالغة قيمتها 53 مليار ديناراً.

وقال بـــــــــيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية تحقيق نينوى كشفت خمسة مكاتب للعقار يستحوذون على اراضٍ زراعية مساحتها 319 دونماً عائدة للدولة، ويبيعوها للمواطنين من دون استحصال موافقات قانونية)، مبيناً ان (قيمة الأراضي تبلغ 53 مليار و620 مليون دينار)، ولفت الى (ضبط وصولات بيع قطع اراضٍ اخرى في جمعية النور لإسكان منتسبي كهرباء نينوى خلافاً للقانون، فضلاً عن مخالفات في صرف 34 مليار واكثر من 69 مليون لتراً من الوقود، وضبط استمارات واوراق مزورة لمشاريع في المحافظة).

ورصدت الهيئة وجود تلاعب وسرقة في دائرة الصحة وشركة التجهيزات الزراعية في بابل.

وبحسب البيان فإن (مكتب تحقيق الهيئة في بابل كشفت عن تلاعب مدير قسم التخطيط الأسبق واثنين من الأطباء بخلاصات الخدمة الخاصَّة بصيدلانيتين وتحويلهنَّ الى صيدليات ممارسة خلافاً للتعليمات، والتزوير بمباشرة عددٍ من الأطباء من قِبل موظفي قسم الإدارية والمالية والقانونية، للتغطية على فترة غيابهم لمدة شهر).

فريق تحقيق

واشار الى (ضبط صورٍ ضئية خاصة بعمل سبعة اطباء كتدريسين بدون دوافقات قانونية)، مضيفاً ان (فريق التحقيق كشف عن امين مخزن في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل،بحسب وجود سرقة 94 طناً من سماد اليوريا والداب)، واكد ان (قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهم وفق احكام المادة 316).

بدوره ،دعا رئيس تجمع اعلاميي المواطنة والتعايش السلمي امير علي الحسون، المؤسسات الاعلامية الى مساندة النزاهة في مواجهة افة الفساد. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (التجمع يتابع عمل النزاهة العامة وحملاتها المتواصلة بشأن ملفات الفساد القديمة والحديثة لكسر جميع المعــــوقات وتخطّي الخطوط الحمراء التي تعرقل تحركاتها).

مشيراً الى (ضرورة مؤازرة الادارة الجديدة للنزاهة لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ القرارات والاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وسرقة المال العام، واستراداد الاموال المسروقة والقصاص من الفاسدين)، واوضح ان (الهيئة تتبع نظاماً حازماً وجادّاً في مواجهة كل مايعرقل سير عملها التحقيقي والاستقصائي وفق القانون ودون اي تمييز)، مشدداً على (دعمها من قِبل المؤسسات الاعلامية كافة ومساندتها في عرض ملفات الفساد وفق اجراء تحقيق عادل مع المتهمين، فضلاً عن دعم دائرة التحقيقات لتنفيذها مهاماً خطرة في كبح الفساد ومواجهة كبار الفاسدين).