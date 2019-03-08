محاذير التقدم – ايمان عبدالملك

زمان جديد

التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬يفيدان‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬،يدعمان‭ ‬الحركة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ويدفعاها‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬،يقدمان‭ ‬لنا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬لنتساوى‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المتطورة‭ ‬ويساعدانا‭ ‬على‭ ‬تثقيف‭ ‬بنيتنا‭ ‬الفكرية‭ ‬والأرضية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬حضارتنا،كل‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬العلم‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬طريق‭ ‬التقدم‭ ‬ويجعله‭ ‬واضحا»‭ ‬لنصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬المتحضرة‭ ‬كأوروبا‭ ‬التي‭ ‬استنزفت‭ ‬قرون‭ ‬من‭ ‬المداولات‭ ‬والمراجعات‭ ‬والمعارك‭ ‬حتى‭ ‬خرجت‭ ‬بما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭.‬

‭ ‬هناك‭ ‬فكرة‭ ‬«أنثروبومورفية»‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الإنساني‭ ‬يشبه‭ ‬الإنسان‭ ‬تماما‭ ‬بحيث‭ ‬كلما‭ ‬طال‭ ‬عمره‭ ‬كلما‭ ‬أصابت‭ ‬حكمته،‭ ‬نجد‭ ‬مثال‭ ‬لذلك‭ ‬التقدم‭ ‬يكون‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬القدماء‭ ‬(أي‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬التراث)‭ ‬واعتبارها‭ ‬نموذجا‭ ‬للتقدم‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬إعادة‭ ‬تحقيقه،‭ ‬فكلما‭ ‬تقدم‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬اتجه‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬وليس‭ ‬نحو‭ ‬الماضي‭ ‬لتصبح‭ ‬حركة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬هي‭ ‬السير‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬التجريبية‭ ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬المفكر‭ ‬باسكال‭ ‬(B‭.‬Pascal)‭ ‬في‭ ‬تفنيد‭ ‬الحكمة‭ ‬القديمة‭ ‬الأرسطية‭ ‬القائلة‭ ‬بأن‭ ‬«الطبيعة‭ ‬تخشى‭ ‬الفراغ‭ ‬«‭ ‬فقد‭ ‬لقي‭ ‬عندها‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬الحكمة‭ ‬القديمة‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬تجاربه‭. ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاعتراضات‭ ‬بقوله‭ ‬بأن‭ ‬تكذيب‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬بتجربة‭ ‬أخرى‭ ‬وليس‭ ‬بحكمة‭ ‬قديمة‭ ‬،فمع‭ ‬آراء‭ ‬المفكرين‭ ‬أصبح‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬نموذجا‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأخلاقية‭. ‬وأصبح‭ ‬المنهج‭ ‬العلمي‭ ‬أداة‭ ‬عملية‭ ‬تسهل‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭. ‬ولكن‭ ‬التقدم‭ ‬ليس‭ ‬دائما‭ ‬يخدم‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬خاصة‭ ‬اذا‭ ‬استعمل‭ ‬بشكل‭ ‬يسىء‭ ‬لأجيالنا‭ ‬فعندما‭ ‬دخلت‭ ‬وسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الى‭ ‬بيوتنا‭ ‬أصبحت‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬،نجد‭ ‬فيها‭ ‬الافادة‭ ‬تارة‭ ‬وتارة‭ ‬للتسلية‭ ‬،فرغم‭ ‬الايجابيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬لنا‭ ‬نجد‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬سلبيات‭ ‬علينا‭ ‬الحذر‭ ‬منها‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬نمضي‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬خلف‭ ‬الشاشة‭ ‬للاستطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستجدات‭ ‬واكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والتقدم‭ ‬الثقافي‭ ‬والعلمي‭ ‬حيث‭ ‬يسهل‭ ‬علينا‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يصعب‭ ‬عليها‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬وخاصة‭ ‬الفئات‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬حب‭ ‬الاستطلاع‭ ‬تغوص‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشبكة‭ ‬،دون‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬الشاشة‭ ‬من‭ ‬مفاسد‭ ‬اجتماعية‭ ‬وخلقية‭ ‬فيقعوا‭ ‬فريسة‭ ‬المواقع‭ ‬الفاسدة‭ ‬والخطيرة‭ .‬

في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ظهرت‭ ‬لعبة‭ ‬«مومو»‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬اليوتيوب‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتلقى‭ ‬المشاهد‭ ‬رسالة‭ ‬مخيفة‭ ‬وسط‭ ‬الالعاب‭ ‬مصحوبة‭ ‬بصورة‭ ‬مرعبة‭ ‬لأمرأة‭ ‬مشوهة‭ ‬بعينين‭ ‬متسعتين‭ ‬وبلا‭ ‬جفون،‭ ‬لتقول‭ ‬«مرحبا‭ ‬انا‭ ‬مومو»‭ ‬،وتحدث‭ ‬المتلقي‭ ‬بلغته‭ ‬وتقنعه‭ ‬بأنها‭ ‬تعرف‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬شئ‭ ‬وتختتم‭ ‬رسالتها‭ ‬بجملة‭ ‬«‭ ‬هل‭ ‬تود‭ ‬اللعب‭ ‬معي»‭ ‬فاذا‭ ‬جوبهت‭ ‬بالرفض‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعليماتها‭ ‬تهدده‭ ‬بأنها‭ ‬ستزيله‭ ‬عن‭ ‬الكوكب‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬بمرحلة‭ ‬التهديد‭ ‬والابتزاز‭ ‬،واذا‭ ‬اكمل‭ ‬المراهق‭ ‬معها‭ ‬للنهاية‭ ‬توصله‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الاكتئاب‭ ‬ثم‭ ‬الانتحار‭ .‬

هنا‭ ‬علينا‭ ‬الحذر‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬أطفالنا‭ ‬وذلك‭ ‬بتوعية‭ ‬الأجيال‭ ‬ومراقبتهم‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬المواقع‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بزيارته‭ ‬حتى‭ ‬نجنبهم‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬كفريسة‭ ‬لعصابات‭ ‬القرصنة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬لتجار‭ ‬المخدرات‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬زيارتها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الاضرار‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تدمر‭ ‬حياتهم‭ .‬