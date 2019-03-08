محاذير التقدم – ايمان عبدالملك

زمان جديد
التقدم والتطور يفيدان مجتمعاتنا ،يدعمان الحركة الاجتماعية والاقتصادية ويدفعاها إلى الأمام ،يقدمان لنا المزيد من العلم والمعرفة لنتساوى مع الدول المتطورة ويساعدانا على تثقيف بنيتنا الفكرية والأرضية التي تقوم عليها حضارتنا،كل هذا يتطلب منا العمل الدؤوب المبني على العلم الذي يمهد طريق التقدم ويجعله واضحا» لنصل إلى مستوى الدول المتحضرة كأوروبا التي استنزفت قرون من المداولات والمراجعات والمعارك حتى خرجت بما هي عليه.
هناك فكرة «أنثروبومورفية» مفادها أن المجتمع الإنساني يشبه الإنسان تماما بحيث كلما طال عمره كلما أصابت حكمته، نجد مثال لذلك التقدم يكون بالرجوع إلى آراء القدماء (أي الرجوع إلى التراث) واعتبارها نموذجا للتقدم الذي ينبغي إعادة تحقيقه، فكلما تقدم الإنسان في السن اتجه نحو المستقبل وليس نحو الماضي لتصبح حركة التقدم في الزمان هي السير إلى الأمام. أما في العلوم التجريبية فقد نجح المفكر باسكال (B.Pascal) في تفنيد الحكمة القديمة الأرسطية القائلة بأن «الطبيعة تخشى الفراغ « فقد لقي عندها معارضة شديدة من مؤيدي الحكمة القديمة بحجة أن هذه الأخيرة تختلف عن نتائج تجاربه. فيما كان يرد على تلك الاعتراضات بقوله بأن تكذيب التجربة لا يمكن أن يكون إلا بتجربة أخرى وليس بحكمة قديمة ،فمع آراء المفكرين أصبح التقدم العلمي نموذجا للتقدم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وأصبح المنهج العلمي أداة عملية تسهل الطريق نحو التقدم. ولكن التقدم ليس دائما يخدم مجتمعاتنا خاصة اذا استعمل بشكل يسىء لأجيالنا فعندما دخلت وسائل التكنولوجية الى بيوتنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا ،نجد فيها الافادة تارة وتارة للتسلية ،فرغم الايجابيات التي قدمتها لنا نجد بأن هناك سلبيات علينا الحذر منها خاصة عندما نمضي الوقت الطويل خلف الشاشة للاستطلاع على كل المستجدات واكتساب المعرفة والتقدم الثقافي والعلمي حيث يسهل علينا البحث في عملنا في نفس الوقت نجد أن هناك شريحة من الناس يصعب عليها التعامل مع شبكة التواصل الاجتماعي بشكل صحيح وخاصة الفئات الشابة التي لديها حب الاستطلاع تغوص في ميدان الشبكة ،دون ان تدرك النتائج السلبية الذي تحمله هذه الشاشة من مفاسد اجتماعية وخلقية فيقعوا فريسة المواقع الفاسدة والخطيرة .
في الآونة الأخيرة ظهرت لعبة «مومو» لدى العديد من مستخدمي اليوتيوب وخاصة فئة الأطفال والمراهقين في حين يتلقى المشاهد رسالة مخيفة وسط الالعاب مصحوبة بصورة مرعبة لأمرأة مشوهة بعينين متسعتين وبلا جفون، لتقول «مرحبا انا مومو» ،وتحدث المتلقي بلغته وتقنعه بأنها تعرف عنه كل شئ وتختتم رسالتها بجملة « هل تود اللعب معي» فاذا جوبهت بالرفض ولم يتم الالتزام بتعليماتها تهدده بأنها ستزيله عن الكوكب ، ثم تبدأ من بعدها بمرحلة التهديد والابتزاز ،واذا اكمل المراهق معها للنهاية توصله الى مرحلة الاكتئاب ثم الانتحار .
هنا علينا الحذر والتخلص من هذه الآفة التي تهدد حياة أطفالنا وذلك بتوعية الأجيال ومراقبتهم والحرص على معرفة المواقع الذين يقومون بزيارته حتى نجنبهم من الوقوع كفريسة لعصابات القرصنة الإلكترونية أو لتجار المخدرات ومنعهم من زيارتها للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الاضرار النفسية والاجتماعية التي تدمر حياتهم .