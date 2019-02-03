مجهولون يغتالون الروائي علاء مشذوب وسط كربلاء

كربلاء – الزمان

اغتال مسلحون مجهولون الروائي والكاتب علاء مشذوب، عصر السبت في شارع رئيسي وسط مدينة كربلاء. وقال شهود عيان إن (المسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على مشذوب في شارع ميثم التمار ، فأردوه قتيلا بعد أن اخترقت 13 رصاصة جسده). وأوضحوا أن (عملية الاغتيال وقعت بعد خروج مشذوب من لقاء مع عدد من الإدباء والصحفيين في ملتقى أدبي متوجهاً إلى منزله بالقرب من مركز المدينة القديمة). ولم تعرف بعد دوافع الاغتيال أو الجهة التي تقف وراءه. وعرف مشذوب بنشاطه الثقافي والفني وكتاباته في حقول أدبية وفنية متنوعة. إذ نشر نحو أربع روايات وثلاث مجموعات قصصية، وكتابا عن تاريخ مدينة كربلاء، فضلا عن عدد من البحوث في الصورة والدراما التلفزيونية. وهو عضو في اتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين العراقيين، ويحمل شهادة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة في بغداد. وكان الراحل من اوائل الذين كتبوا في (الزمان) في ملحق الف ياء بعد صدورها في العـراق عام 2003 ودأب على الكتابة في صفحاتها الثقافية.

وطالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة والاجهزة الامنية المختصة باجراء التحقيقات السريعة في قضية اغتيال مشذوب. كما طالبت اللجنة في بيان امس (كشف ملابسات الحادث الاجرامي والقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء، مستنكرة هذا العمل الاجرامي الذي لا يمت للاديان والاعراف والقيم بأية صلة). وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بكتابات تستنكر اغتيال الأديب العراقي، واستخدام العنف لإسكات المخالفين في الرأي. واستغرب البعض وقوع عملية الاغتيال ووصفت بعض هذه الكتابات مشذوب بـ (الكاتب الجريء) ودعا البعض إلى إطلاق اسمه على دورة معرض الكتاب التي ستعقد في بغداد هذا الشهر. من جانبها شكلت قيادة شرطة كربلاء فريقا عالي المستوى للتحقيق في الجريمة. كما دعت (وسائل الاعلام والمواطنين الى التعاون معها من خلال توخي الدقة في نشر الاخبار وعدم إطلاق الاقاويل جزافا أو الإنجرار وراء الاشاعات المغرضة واخذ المعلومات من المصادر الرسمية وذلك لكشف الجريمة باسرع وقت ممكن ولكي لاتؤثر بعض الاخبار على مجريات التحقيق).