1001 برامج وثائقية ومسلسلات فنية عراقية وعربية وأجنبية

مجموعة قنوات (الشرقية) تطلق منصة رقمية تضم أضخم الأعمال

بغداد – ندى شوكت

اطلقت مجموعة قنوات (الشرقية)،علاقة تشاركية مع المنصة الرقمية 1001 ستكون متوفرة للجميع مجانا لمشاهدة اضخم الاعمال الفنية العراقية والعربية والأجنبية من مسلسلات درامية وبرامج فنية ووثائقية ،فرقم الف وواحد من الف ليلة وليلة ،رقم له جاذبية خاصة في الموروث الثقافي العالمي والمرئي والمسموع والمقروء،الف حدث والف فنان وفنانة والف اغنية والف لعبة والف مفاجأة،الف وواحد مولود عراقي ،يهدف لتقديم لا نهائي من الاعمال الدرامية والكوميدية وبرامج الواقع والاعمال الوثائقية والثقافية وبرامج الأطفال والالعاب الالكترونية ،باعلى مستوى من صناعة محلية عراقية موضع اعجاب،صممته اكثر المجموعات الإعلامية نجاحا في العالم.وسيكون بإمكان مستخدمي أجهزة الكومبيوتر مشاهدة المرحلة الأولى من موقع منصة 1001 على شبكة الإنترنت تحت عنوان 1001.tv.أما تطبيق المنصة فسيكون متاحاً لأنظمة أندرويد اعتباراً من مساء يوم غد الاثنين ثم يتبعه بعد ذلك تطبيق المنصة على متجر آبل حيث يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية من تصفح الموقع بيسر وسلاسة.

واكد مهندس البرامجيات في المنصة بلال غازي (ان الاشتراك مجاني بالمنصة، وانها تتأقلم مع الانترنت الضعيف لتحافظ على مستوى جيد للمشاهدين ،اما بالنسبة للسعة ،فيفضل ما بين 1- الى 15 كيكابايت بالشهر لتكون حزمة كافية لمشاهدة البرامج،ولكن طبعا نفضل ان تكون المشاهدة عن طريق الـ(واي فاي) ،اما عن خاصية تحميل البرامج وتحميلها لمشاهدتها فيما بعد، عند عدم توفر النت ،فأن هذه الميزة غير متوفرة عند اطلاق المنصة ولكن ستتوفر مستقبلا).وتتوفر على المنصة البرامج والمسلسلات الحديثة،قبل عرضها على شاشة التلفزيون بـ24 ساعة ،خاصة مسلسلات شهر رمضان المبارك، كما تتوفر على المنصة البرامج والمسلسلات القديمة.

واعلنت القناة وبالشراكة مع 1001عن مجموعة من البرامج المتميزة والمسلسلات المشوقة، والتي ستعرض حصريا على المنصة ، ومنها مسلسل (كاتم) يدور حول قصة عشق تجمع (فاشينيستا) مع شخصية تملك المال والسلاح والنفود ،صراع بين الجمال والرصاص يضع هيبة الدولة في مهب الريح ، فلمن الغلبة هل هي لشخصية تبث الرعب في بغداد أم لفاشينيستا تتحكم بمكاتب وشخصيات ؟ الجواب ستكشفه حلقات المسلسل .اما مسلسل (مجنون سارة ) تأليف وإخراج مهند ابوخمرة ،اشراف عام فراس السراي،فبطله شاب يغادر لغة العقل ليصبح قلبه دليله في الحياة .. ليجد نفسه هائماً على وجهه بين الطرقات، قصة حب مجنونة تقود شاباً إلى دهاليز لم يدخلها من قبل حتى بات يطلق عليه (مجنون سارة) .وفي برنامج (خارج التغطية ) شاهد جمهور القناة مناظر لم ترها عين .. وعادات وطقوس صادمة .. ورحلات محفوفة بمخاطر محسوبة .. ومغامرات تثير الدهشة من أجل اكتشاف ثقافات ، من خلال جولات تقوم بها الفنانة ملايين بين دول العالم.وفي برنامج (تعال اسمعك ) هناك صوت جميل مفتاح لدخول القلوب وموسيقى توحد الشعوب و أصوات تتراقص على أجمل المقامات لترسل أنغاماً تبث الأمل والحياة.

وفي مسلسل (الخوات ) هناك كابوس بين أربعة جدران يطارد فتيات غدر بهن والدهن في لحظة طيش، ورغبات تمد خيوطها لتسقطهن فخ الأخطاء، وأم عزلاء تقاوم المال الحرام لتقف سداً أمام ذئاب بشرية تريد نهش أجسادهن ،وهو من بطولة الاء حسين وشهد الخطاب .وفي مسلسل (اقتحام) هناك أناس أبرياء يجدون أنفسهم رهائن تتحكم بأرواحهم بنادق كلاشينكوف وأسلحة تهدد بكتم أنفاسهم ، ولا سبيل إلى نجاتهم إلا باتخاذ قرار مصيري لغته الرصاص والدخان،وهو من بطولة زهراء بن ميم ،تأليف وإخراج مهند أبو خمرة.وفي مسلسل (بغداد الجديدة) ، يحل الموت بديلاً عن الحياة وعندما تصبح تجارة المخدرات طريقاً نحو عالم الجريمة ،يبدأ الصراع بين شخوص يمتلكون السطوة والسلاح ليتحول البلد إلى حلبة صراع البقاء فيها للأخطر.

ووفرت المنصة الايميل التـالي ([email protected] ) للمشاركة والاستفسار والتواصل .