مجموعات مسلحة تهدد المتاجر في ميسان: القتل أو دفع المال

ميسان – الزمان

نشرت حسابات في التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماعة مسلحة تطلق النار على أحد المحال التجارية وسط العمارة مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، من أجل التهديد والابتزاز ، مقابل 70 ألف دولار.

ويظهر مقطع الفيديو، أصحاب المتجر، وهم يناشدون الجهات الأمنية عن العصابات التي تهددهم بالقتل اذا لم يدفعوا الأموال.

وقال متحدث في الفيديو: اين الدوريات الأمنية، ولماذا هذا الانفلات الأمني، والعصابات تهددنا بشكل علني ومستمر.

وعلق الباحث في الشأن السياسي جاسم الشمري في تغريدة له على الفيديو إن مجموعة مسلحة تطلق النار على أحد المحال التجارية وسط ميسان من أجل الابتزاز بمبلغ 70 ألف دولار.

وظاهرة التهديد بالسلاح من أجل الابتزاز والحصول على أموال هي مشكلة اجتماعية معقدة، ازدادت في العراق في السنوات الأخيرة، بشكل يثير القلق.

وترجع تحليلات أسباب ذلك إلى تزايد الفقر وعدم توفر فرص العمل الكافية ما يدفع بعض الأفراد إلى الانضمام إلى عصابات الجريمة، فضلا عن ضعف في الأجهزة الأمنية ونقص في قدرتها على مكافحة الجريمة بفعالية، بل إن

هناك من يتحدث عن علاقة تخادمية بين المجرمين وافراد في أجهزة الامن، لتنسيق عمليات الابتزاز والتهديد بالسلاح من اجل كسب الأموال.