مجموعات السلع الفاخرة تتنافس على سوق مستحضرات التجميل

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تكثّف‭ ‬مجموعات‭ ‬شركات‭ ‬الأزياء‭ ‬ومنتجات‭ ‬الفخامة‭ ‬جهودها‭ ‬لاقتحام‭ ‬سوق‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬المزدهرة‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬أمامها‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأرباح،‭ ‬إذ‭ ‬استحدثت‭ “‬كيرينغ‭” ‬قسماً‭ ‬للتجميل،‭ ‬فيما‭ ‬وظفت‭ “‬إل‭ ‬في‭ ‬إم‭ ‬إتش‭” ‬مسؤولاً‭ ‬من‭ “‬لوريال‭”‬،‭ ‬وأطلقت‭ “‬برادا‭” ‬موقعاً‭ ‬إلكترونياً‭ ‬متخصصاً‭.‬‮ ‬

ففي‭ ‬مطلع‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ “‬كيرينغ‭” ‬للسلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬شركات‭ ‬دور‭ ‬أزياء‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ “‬غوتشي‭” ‬و‭”‬سان‭ ‬لوران‭” ‬و‭”‬بوتيغا‭ ‬فينيتا‭” ‬عن‭ ‬استحداث‭ ‬قسم‭ ‬للجمال‭ ‬فيها،‭ ‬أسندت‭ ‬إدارته‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬إستيه‭ ‬لودر‭” ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬رافاييلا‭ ‬كورناجيا‭.‬

ورأى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ “‬لوريال‭” ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حقوق‭ ‬بيع‭ ‬عطور‭ “‬إيف‭ ‬سان‭ ‬لوران‭” ‬ومستحضراتها‭ ‬نيكولا‭ ‬إيرونيموس،‭ ‬أن‭ ‬خطوة‭ “‬كيرينغ‭” ‬تشكّل‭ ‬‭”‬مؤشراً‭ ‬قوياً‭ ‬جداً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬التجميل‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ (‬على‭ ‬الشركات‭) ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬فيها‭”.‬

أما‭ ‬مجموعة‭ “‬إل‭ ‬في‭ ‬إم‭ ‬إتش‭” ‬المنافِسة،‭ ‬فعيّنت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المدير‭ ‬السباق‭ ‬في‭ “‬لوريال‭” ‬ستيفان‭ ‬ريندركنيك‭ ‬رئيساً‭ ‬لقسم‭ ‬العطور‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬التابع‭ ‬لها‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬قدره‭ ‬8‭,‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ (‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المئة‭).‬

ومن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مجموعات‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬بقطاع‭ ‬التجميل‭ ‬إطلاق‭ “‬برادا‭” ‬عام‭ ‬2022‭ ‬موقعها‭ ‬المتخصص‭ ‬بعنوان‭ ‬‮ ‬‭”‬برادا‭ ‬بيوتي‭” (‬Prada‭ ‬Beauty،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬اقامته‭ ‬دار‭ “‬شانيل‭” ‬لعطورها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إقبالاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬زواره‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬ونصف‭ ‬أسبوع‭.‬

ولاحظ‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ “‬لوكس‭ ‬إيه‭ ‬ديجيتال‭” (‬Luxe‭ ‬et‭ ‬digital‭) ‬إريك‭ ‬بريون‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬التجميل‭ ‬والسلع‭ ‬الفاخرة‭ “‬قصة‭ ‬حب‭ ‬قديمة‭”‬،‭ ‬لكنّ‭ “‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تتسم‭ ‬بها‭”.‬

وأوضح‭ ‬أن تهافت‭ ‬المجموعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التجميل‭ ‬وإعدادها‭ ‬العدّة‭ ‬للتنافس‭ ‬فيه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬يتيح‭ ‬توسّع‭” ‬شركات‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭. ‬وشرح‭ ‬بريون‭ ‬أن‭ “‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحقيبة‭ ‬الفاخرة‭ ‬بعيدة‭ ‬المنال‭”‬،‭ ‬مستشهداً‭ ‬بـ‭”‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬دار‭ +‬إرميس‭+ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مستحضرات‭ ‬التبرج‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬وبلغ‭ ‬سعر‭ ‬أحمر‭ ‬الشفاه‭ ‬فيها‭ ‬86‭,‬6‭ ‬دولاراً‭”.‬

كانت‭ “‬إرميس‭” ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬تُنتج‭ ‬عطوراً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سلعها‭ ‬الجلدية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬عالم‭ ‬الماكياج‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬ولم‭ ‬تمض‭ ‬سنتان‭ ‬حتى‭ ‬حقق‭ ‬قسم‭ ‬العطور‭ ‬والتجميل‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬قدره‭ ‬485‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬16‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وتُطلق‭ ‬الدار‭ ‬في‭ ‬الخريف‮ ‬‭”‬فصلاً‭” ‬جديداً‭ ‬يتعلق‭ “‬بالتجميل‭ ‬حول‭ ‬العيون‭”.‬

‭”‬إثارة‭ ‬ضجة‭” ‬

واشارت‭ ‬جولي‭ ‬الغوزي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬كالتز‭” ‬الاستشارية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭ ‬لقطاع‭ ‬التجميل‭ ‬أن‭ ‬مستحضرات‭ ‬الماكياج‭ ‬توفّر‭ ‬هوامش‭ ‬ربح‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التجارة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فيرتون‭” ‬الاستشارية‭ ‬بيار‭ ‬بران‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنها‭ ‬حتماً‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬متنامية‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭”. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬شهدت‭ ‬سوق‭ ‬التجميل‭ ‬العالمية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬‮ ‬‭ ‬وبات‭ ‬قسم‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬نجماً‭ ‬في‭ “‬لوريال‭” ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬إذ‭ ‬يوفر‭ ‬أفضل‭ ‬مبيعات‭ ‬المجموعة،‭ ‬مع‭ ‬15‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬18‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬واحد‭. ‬أما‭ ‬ربحية‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬فهي‭ ‬أعلى‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬الأخرى،‭ ‬بهامش‭ ‬تشغيلي‭ ‬22‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬19‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬منتجات‭ “‬الجمهور‭ ‬العريض‭”. ‬ورأت‭ ‬الغوزي‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التجميل‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بصورتها‭ ‬أيضاً،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ “‬سوق‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬معولمة‭ ‬بالكامل‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬باتت‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭”. ‬واضافت‭ “‬ثمة‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬الدائمة‭ (‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭)‬،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ (‬الشركة‭) ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الهرم،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تُحدث‭ ‬ضجة‭. ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬وسيلة‭ ‬لتثبيت‭ ‬صورتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭”. ‬ولاحظت‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ “‬فيرتون‭” ‬إحسان‭ ‬رحماني‮ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ “‬فرصة‭ ‬لشركات‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬لإنشاء‭ ‬جسور‭ ‬بين‭ ‬منتجات‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬عوالم‭ ‬مختلفة‭- ‬كالملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬والجلديات‭ ‬والضيافة‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ – ‬ولتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬للزبائن،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬للمهمين‭ ‬جداً‭ ‬منهم‭”.‬‮ ‬

أما‭ ‬زميلها‭ ‬بيار‭ ‬بران‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ “‬ثمة‭ ‬مصلحة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الأزياء‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭” ‬إذ‭ ‬أن‭ “‬الزبون‭ ‬الذي‭ ‬سيشتري‭ ‬أزياء‭ ‬ومستحضرات‭ ‬تجميل‭ ‬سينفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الزبون‭ ‬الذي‭ ‬يشتري‭ ‬الأزياء‭ ‬فحسب‭ ‬أو‭ ‬المستحضرات‭ ‬وحدها‭…”.‬