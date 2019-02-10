مجلّد خامس من الأعمال الكاملة لأديب كمال الدين

بغداد – الزمان

عن منشورات ضفاف، صدر حديثاً في بيروت المجلّد الخامس من الأعمال الشعريّة الكاملة للشاعر أديب كمال الدين، وهو يحتوي على مجاميعه الشعريّة الحروفية: “رقصة الحرف الأخيرة”،”في مرآة الحرف”، “حرف من ماء” . يقع المجلّد ب 368 صفحة.

سبق لأديب كمال الدين أن أصدر 19 مجموعة باللغتين العربيّة والإنكليزيّة، منذ مشواره الشعري الذي بدأه مع مجموعته الأولى: تفاصيل 1976 اعتمدت الحرفَ ملاذاً روحياً وفنياً. نال جائزة الشّعر الكبرى عام 1999 في العراق. واخْتِيرَتْ قصائده ضمن أفضل القصائد الأستراليّة المكتوبة بالإنكليزيّة عاميّ 2007 و 2012 على التوالي.

صدر أحد عشر كتاباً نقديّاً عن تجربته الشّعريّة، مع عدد كبير من الدراسات النقديّة والمقالات، كما نُوقشت الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت أعماله الشّعريّة وأسلوبيته الحروفيّة الصّوفيّة في العراق والجزائر وإيران وتونس. وتُرجمت أعماله إلى الفرنسية والإيطالية والأوردية والفارسية والإنكليزية والإسبانية.

الجدير بالذكر أن المجلّد الأول من هذه الأعمال صدر عن الدار ذاتها عام 2014? فيما صدر الثاني عام 2016 ? وصدر الثالث والرابع العام الماضي.

من أجواء المجلد الخامس نقرأ:

كانَ الذئبُ يمشي على شاطئ البحر

حينَ استغاثَ به الغريق.

ضحكَ الذئبُ ممّا يرى.

لكنَّ الغريق صرخ:

أنقذني من البحر!

ضحكَ الذئبُ ثانيةً وقال:

أنا هو البحر!

***

حينَ امتلأَ قلبي بالجمر

فاحتْ رائحةُ القصيدةِ بالشوق.

***

إذا كنتَ شاعراً فكنْ عاشقاً

حتّى تكتمل عندكَ قصيدةُ الجنون.

***

قالتْ لي القارئةُ العاشقة:

قصائدُكَ ذات صورٍ لا تُنسى

وبحرُها غامضٌ ومُخيف،

لكنّها لا تصلح للحُبّ.

لأنّ قصائدَ الحُبّ

ينبغي أن تكونَ بسيطةً حدّ السذاجة

وعاريةً حدّ الهذيان.

***

الرجلُ هشٌّ

والمرأةُ أكثرُ هشاشة

لكنّه يبحثُ عنها طوال العمر

ليكملَ كتابةَ قصيدةِ هشاشته الكبرى.

***

قالَ: متى تستطيعُ القصيدةُ الطيران؟

قلتُ: حينَ تكونُ أجنحتُها مِن دموع.

***

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