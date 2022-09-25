مجلس عزاء فوق العادة قبل آذان الفجر

كربلاء – الزمان

في دار الفنان الكربلائي المرحوم عزي الوهاب أقيم ذات يوم من العام 1970 مجلس عزاء حسيني استثنائي من حيث موعده وجمهور الحاضرين فيه .فقد حضره يوسف العاني ، وعزيز عبد الصاحب وعدد من الفنانين العراقيين الذين رافقوا المخرج المصري كرم مطاوع وزوجته سهير المرشدي . جاء مطاوع الى كربلاء عندما كان يقوم بتحضيراته لأخراج مسرحية الحسين ثائرا بغية الاطلاع عن كثب على مَشْهَد الحسين وليستلهم الاجواء التي عاشها الإمام في أيامه الأخيرة .ولقد قرر العاني الذي كان في استقبال ومرافقة الضيف ان يذهب بعيدا في هذا الامر فدعا ضيفه الى مجلس عزاء في بيت صديقه عزي الوهاب يتولى فيه أحد القراء المعروفين قراءة وقائع المقتل الحسيني . لم تذكر الكتابات التي اطلعت عليها اسم القاريء ، لكنها تجمع على إنه قاريء متميز ابكى الحاضرين وأولهم سهير المرشدي وإن مطاوع قد قال عنه : (لم يُبقِ لي هذا الرجل شيئا لأخرجه) .وإنه اصطحب معه تسجيلا صوتيا للمقتل ، وهذا يجعلني أرجح – مجرد ترجيح ليس لدي ما يؤكده – أن القاريء ربما يكون الشيخ عبد الزهراء الكعبي خصوصا وأن الزيارة حصلت في العام 1970 ، وأن الكعبي استشهد في العام 1974.

ملف شائك

أختير عبدالله غيث كراوية لدور الامام الحسين ، وأمينة رزق كراوية لدور السيدة زينب .واستمرت البروفات والتحضيرات للعرض سنتين كاملتين ، وكان من المقرر أن يبدأ العرض في العام 1972. لكن الأزهر رفض أن تعرض المسرحية . مبررات متعددة ومتناقضة احيانا قدمها الأزهر لقرار المنع .فاعترض على الاسم ، وعلى ظهور (أهل البيت) في المسرحية ، وعلى أنها قد تثير الفتنة بين المسلمين وغير ذلك . وظل المؤلف يقطع الطريق الى الأزهر جيئة وذهابا لخمس عشرة سنة متأبطا أوراق المسرحية بغية الحصول على الموافقة حتى وافته المنية في العام 1987 دون ان يحصل عليها .فتولى المخرج المهمة من بعده ولكن المسرحية ظلت تخرج من لجنة فحص وتدقيق لتدخل أخرى دون نتيجة حتى وفاة المخرج في العام 1996 . من المبررات الغريبة التي أجيب بها المخرج جلال الشرقاوي الذي تولى في العام 2000 متابعة الملف الشائك مع الأزهر بعد رحيل مؤلف المسرحية ومخرجها ، بأن عرضها سيكون في صالح إسرائيل (هكذا).اما كيف ذلك ؟فجوابهم كيف لنا أن ندين قتل إسرائيل للطفل الشهيد (محمد الدرة) ونحن نشهد على أنفسنا بقتل سبط نبينا عن سبق معرفة وإصرار .

كتبت المسرحية بعد هزيمة 1967 كردة فعل طبيعية من جمهور المثقفين لمواجهة صبيان الحكم واصنام الفكر الذي قاد الى الفاجعة المروعة، وكمحاولة واعية لانتشال الإنسان العربي من دوامة الاحباط والانكسار التي وضعته الهزيمة فيها .ولذلك فإن الأزهر كان يمثل إرادة الحاكم بموقفه منها والذي لازال متمسكا به منذ نصف قرن رغم تبدل الحكام خلال هذه المدة اكثر من مرة . استطيع ان أتفهم ببساطة وقوف الأزهر والمؤسسات الفنية العربية الرسمية من المحيط الى الخليج ضد هذه المسرحية. لكن ما لا استطيع ان اتفهمه هو عزوف المؤسسات الشيعية ذات المقدرة المالية الضخمة والحضور العالمي والاستقلالية في العمل مثل مؤسسة أغا خان ، ومؤسسات المسلمين في الهند ، ناهيك عن المؤسسات الإسلامية والحكومة العراقية بعد العام 2003. بعض ما نصرفه على مواكب عاشوراء في عام واحد كان يكفي لتمويل المسرحية وانتاجها ، وبعض ما يمكن أن تقدمه المسرحية لو أنتجت لأغنتنا عن جهد سنين في تقديم الرسالة الحسينية للناس .إضافة الى ما يمكن ان نحصل عليه من إنتاج أفلام سينمائية عن القضية بمقاييس عالمية وبمنطق ولغة يفهمها العالم.

{ (عن مجموعة واتساب)