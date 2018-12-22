مجلس بغداد ينتخب الجزائري محافظاً وهيجل معاوناً

بغداد – قصي منذر

أختار مجلس محافظة بغداد فلاح الجزائري محافظا لبغداد وعلي هيجل نائبا فنيا . وبحسب مصدر في المجلس فقد صوّت اعضاء المجلس خلال جلسة عقدوها امس الجزائري محافظاً لبغداد كما جرى انتخاب هيجل نائباً فنياً لمحافظ بغداد.وقدم المحافظ السابق عطوان العطواني استقالته من منصبه في وقت سابق بعد فوزه بعضوية مجلس النواب. من جهة اخرى دعا المجلس السياسي للعمل العراقي الى تجاوز الخلافات السياسية والنظر بجدية الى مطالب متظاهري البصرة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان المجلس (ينظر بعين القلق والترقب الى التظاهرات المتجددة في مدينة البصرة ومحاصرة مجلس المحافظة لأكثر من مرة وقد آن الأوان لأن تفكر القوى السياسية بإيجاد لغة للحوار في ما بينها بعيدا عن الخلاف والصراع). وأشار البيان الى ان (تفجر أزمة اختيار محافظ جديد للبصرة ليست هي السبب بالتظاهرات الاخيرة بل تجاهل مطالب المتظاهرين الخدمية السابقة هو السبب الرئيس وراء ذلك). ودعا البيان القوى السياسية الى (النظر بجدية الى مطالب اهل البصرة في اختيار المحافظ الجديد او الابقاء على السابق) مطالباً الحكومة الاتحادية بـ(النهوض في واجبها الخدمي تجاه هذه المدينة المنكوبة) داعياً القوات الأمنية الى (ضبط النفس والتعامل بمرونة مع المتظاهرين والحيلولة دون دخول المندسين بينهم). بدوره رأى المرجع الديني محمد مهدي الخالصي ان الأزمة في العراق هي ازمة النظام السياسي برمته الذي فرضه الاحتلال لتحقيق اهدافه (الشريرة). ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية ان ( الازمة الحقيقية في الساحة السياسية في العراق هي ليست مجرد ازمة تشكيل الحكومة التي تعذرت حتى الآن، وتعثرت بعقبات من المطامع والاغراض المريضة، بل الأزمة في حقيقتها هي ازمة النظام السياسي برمته، تلك التي بسبب العملية السياسية ومن مستلزماتها؛ لأنها وجدت وقوضت على هذه الصورة أصلاً لتوصل البلاد إلى هذه الحال من الشلل والملل واليأس من أي اصلاح) على حد قوله.