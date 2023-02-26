مجلس برامج كليات الإعلام يستعد لإطلاق معايير الاعتماد

بغداد – فائز جواد

يطلق المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات الإعلام في العراق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (معايير الاعتماد البرامجي لكليات الإعلام يوم الخميس المقبل خلال احتفال بالمناسبة بالتعاون مع كلية الإعلام -جامعة بغداد وكلية بلاد الرافدين الجامعة. وقال رئيس المجلس علي الشمري ان (هذا الحدث يمثل نقطة مفصلية في البيئة الإعلامية الأكاديمية كونه ثمرة جهود متواصلة عكف عليها المجلس بجميع اعضائه طيلة اربع سنوات). واشار الى ان (معايير الإعتماد البرامجي التي سيتم اطلاقها تتضمن تسعة معايير ، عمل المجلس على تكييفها لتتواءم مع البيئة الأكاديمية العراقية، مضيفا ان من شأن اعتماد هذه المعايير تحسين جودة التعليم في كليات الإعلام بما يسهم في تحقيق جملة من الأهداف من بينها خلق بيئة تعليمية تدعم الابتكار والتمكين وتحسين الجودة ومساعدة اعضاء فريق التقويم في اتخاذ قرارات بشأن جودة البرامج وتزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل ومعايير الاعتماد). من جانبها اكدت مقرر المجلس سحر خليفة ان (المجلس قام بدراسة معايير عدد من مؤسسات الاعتماد الاقليمية والدولية ومنها منظمة ألمانية ومنظمة أمريكية التي تمنح الاعتماد لبرامج الصحافة والاتصال الجماهيري واضافت انه هذه المعايير التسعة المعتمدة تحدد أهداف التعليم المهني في تخصصات الإعلام المختلفة الصحافة والعلاقات العامة والاذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي).