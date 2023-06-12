السوداني يحث على إعادة ثقة المواطن بالحكومة

مجلس الوزراء يمنح لاعبي الوطني 25 سيارة لإحرازهم بطولة كأس الخليج

بغداد – ابتهال العربي

قرر رئيس الوزراء، محمد السوداني، منح 25 سيارة صالون نيسان سني موديل 2023? من وزارة الشباب والرياضة الى اعضاء المنتخب لكرة القدم، وخمس سيارات الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إحرازهم المركز الأول في بطولة كأس خليجي 25 لكرة القدم، التي اقيمت في محافظة البصرة، استنادًا للقوانين النافذة، واستثناءً من احكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء.

جامعات اهلية

وتبى المجلس حزمة من القرارات اهمها (إنشاء الجامعات الأهلية بالتوأمة مع جامعات اجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث على مستوى البرامج والمناهج في المحافظات كافة، او استحداث فرع عن جامعة أجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث وبموجب المعايير المعتمدة، على أن يكون تنفيذ التوأمة المطلوبة من الجامعات التي تقدم طلبات الاستحداث بموجبها خلال مدة لا تتجاوز سنتين، وبخلافه يتم تعليق القبول في الكلية ضمن الجامعة، وحسب اختيار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمواقع والتخصصات، كما تتولى الجهات ذات العلاقة توفير الاراضي والتخصيصات اللازمة لإنشاء الجامعات، فضلاً عن اعتماد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة عبر اللجنة الوزارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الوزاري 536 في 16 ايار الماضي، المشرفة على استحداث الجامعات والكليات الأهلية، وتأليف لجان الكشف الميداني لتدقيق واقع حال المتطلبات، وتدقيق محاضر لجان الطاقة الاستيعابية والمصادقة عليها)، واشار المجلس الى (دعم وتمكين الشباب عبر تقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة من المهندسين الى دائرة تسجيل الشركات التابعة الى وزارة التجارة، استنادًا الى أحكام المواد 17 و22 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، والمادة 8/ أولاً من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها)، مضيفاً ان (الوزارة او المحافظة يجب ان تقدم الدعم الفني للشركات الناشئة عبر مهندس مختص يشرف ويساعد الشباب في اعمالهم لمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف الى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استناداً الى احكام المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960? على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استناداً الى احكام الفقرة 5 من تعليمات الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1960)? واوضح ان (الشركة الناشئة لأعمال المقاولات تمنح لغاية مليار دينار، بدون مناقصة بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014 وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، كما تؤسس في كل محافظة شركة وشركتان الى اربع شركات في بغداد).

شطب مبلغ

وفي الجانب الثقافي قرر المجلس (شطب مبلغ السلفة المالية الممنوحة للفنان المسرحي خالد أحمد مصطفى، لغرض العلاج خارج العراق، التي تم صرفها من وزارة الصحة، استناداً الى القوانين النافذة ذات الشأن). على صعيد متصل، وجّه السوداني، الوزارات كافة، خلال الجلسة الطارئة الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي، بالمضي في تنفيذ الاصلاحات الوزارية بالصورة التي تدعم مصداقية المواطن بالحكومة، وتبسيط الاجراءات، فضلاً عن دعم القطاع الخاص والخروج بنتائج تدعم تحقيق فارق في الاداء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجلسة جاءت في اطار حرص الحكومة عى تطبيق البرنامج وتقييمه نصف السنوي، الخاص بالوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة)، واوضح ان (رئيس الوزراء، شدّد على تشخيص نقاط القوة و الضعف وتحديد الطرق لتقويمها)، مشيراً الى (ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ وعودها واثبات مصداقيتها امام الشعب وممثليه في البرلمان)، واضاف ان (ابرز الصعوبات التي واجهت العمل الوزاري خلال الستة اشهر الماضية، عدم توفر الموازنة، مشيداً بتنفيذ الاولويات المطلوبة ضمن الامكانيات المتاحة لكل وزارة او جهة قطاعية عملت على تحقيق فارق في ادائها)، مؤكداً (ارسال التقرير الخاص بالوزارت الى البرلمان لتثبيت نسب الانجاز ودعم المصداقية بين الحكومة والشعب، وعدم تكرار الاخطاء السابقة)، واوعز رئيس الوزراء الى الوزارات (بتحديث البيانات من اجل تحديد جلسة ثانية بشأن التقرير النهائي).