عبد المهدي يرفع السرية عن رواتب الرئاسات والوزراء وكبار المسؤولين

مجلس الوزراء يقرّر معالجة ملف العقود والأجر اليومي

بغداد – الزمان

اصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات وذكر بيان امس ان (مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت والثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم الى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الايام الماضية”. واطلع عبد المهدي (مجلس الوزراء على تقرير لديوان الرقابة المالية عن الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية واعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء)، موجها بـ (رفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين ما بذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير). ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ (متابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري واعطاء هذا الامر الاهمية البالغة).

وقرر المجلس (اعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها، كما وافق على الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة). وتابع البيان (وحول موضوع المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر المجلس تحويل كافة اصحاب الاجور اليومية الى عقود وتكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للاجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات اخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة).

واشار الى ان (المجلس اقر توصيات لجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظة البصرة وذي قار وميسان وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، المنفذة من الشركتين التركية والالمانية”، مضيفا “كما تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لمدة 6 اشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة). وبين ان (المجلس اقر توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن الاسمنت نوع جي لتسميت الآبار النفطية، كما قرر المجلس اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والاعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة، كما تمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017).

انضمام العراق

واشار البيان (اقرار المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية، فضلا عن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا، وتخصيص مبالغ من ايرادات عبور الاجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل الجوي).

الى ذلك حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات المواطنين من إشاعة يجرى ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في تقريره عن أبرز واخطر الشاعات التي يتم الترويج لها انه (تم رصد إشاعة تتحدث عن وجود تعيينات في الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات ويتم استخدام روابط وهمية يتم من خلالها طلب مستمسكات للمواطنين لاغراض غامضة) مشدداً على (عدم التعامل مع هذه المواقع والتواصل معها). وأشار الى (وجود مجاميع منظمة تعمل بشكل تقني للاحتيال على الخريجين والعاطلين عن العمل) مؤكدا أن (الجهات المعنية نفت وجود هكذا اعلانات من الجهات الرسمية وأن وجدت فيتم اطلاقها من خلال الصفحات الموثوقة بالعلامة الزرقاء والايميلات للمؤسسات الحكومية الرسمية والذي ينتهي بـ iq.gov.iq اي مختصر العراق وليس ru والذي مختصره روسيا).

ونوه المركز المواطنين الى (ضرورة تكذيب هذه المواقع من خلال التعليقات او تقديم البلاغات في فيسبوك والوسائل الاخرى) داعيا (الحكومة والاجهزة الامنية الى “تتبع اصحاب هذه المواقع وتقديمهم للقضاء لاحتيالهم على المواطنين)