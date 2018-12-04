مجلس النواب العراقي يعجز عن تمرير مرشحي الوزارات بسبب مقاطعة الكتل

مجلس النواب يعجز عن تمرير مرشحي الوزارات بسبب مقاطعة الكتل

مشادات بين الأعضاء تدفع عبد المهدي

إلى مغادرة البرلمان

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد عجزه عن تحقيق النصاب بسبب مقاطعة بعض الكتل النيابية ورفضها تمرير مرشحي الوزارت المتبقية، ما دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحين الى مغادرة البرلمان، وشهدت الجلسة جدلا وتراشقا بالاتهامات بين نواب الفتح وسائرون لتحفظهم على بعض المرشحين. وقال مصدر في تصريح امس ان (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة الى غد بعد اخلال النصاب نتيجة مقاطعة بعض الكتل واعتراضها على بعض مرشحي الوزارات المتبقية)، واضاف ان (عبد المهدي غادر مع المرشحين مبنى البرلمان)، مبينا ان (تحالف الاصلاح والاعمار اشترط على عبد المهدي استبدال الاسماء بغيرها). وعقد عبد المهدي ورؤساء الكتل اجتماعا للتفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية قبيل انعقاد الجلسة. وقال مصدر ثان في تصريح امس إن (اجتماعاً عقد في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل النيابية)، واضاف ان (الاجتماع يأتي من أجل التفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية)، لافتا الى انه (تزامناً مع انقعاد الجلسة قرر كل من تحالف الاصلاح وبعض الكتل الاخرى مقاطعة الجلسة والاخلال بنصابها لمنع تمرير اسماء المرشحين للكابينة). ووصل مرشحو الوزارات المتبقية الى البرلمان على امل التصويت عليهم ومنحهم الثقة الا ان الجلسة شهدت تراشقا وتبادلا بالاتهامات بين نواب سائرون والفتح. واكد النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني رغبة بعض الكتل بالعودة لسناريو المحاصصة. وقال في تصريح امس ان (هناك بعض الكتل السياسية تريد العودة لسناريو المحاصصة وهي نفسها تدعو رئيس الوزراء ان يكون اكثر قوة ويفرض اراداته على ارادة الكتل السياسية)، واضاف ان (بعض الجهات مازالت تصر على منهج معين وكأن الوزارة الفلانية لجهة معينة). وهدد نواب محافظة بابل باتخاذ موقف في حال عدم تمثيل محافظتهم بالتشكيلة الحكومية. وقال النائب هيثم الجبوري في مؤتمر مشترك إن (بابل محرومة من الخدمات وكنا ننتظر أن يكون الوزراء لكل العراق وليس وزيراً لكل محافظة)، لافتا الى انه (سيكون لنا موقف وسيتم دراسته بحال تغافلت الكتل السياسية عن تمثيل المحافظة بالكابينة الوزارية ). وكان النائب عن كتلة البناء مهدي امرلي قد كشف عن عزم البرلمان تمرير ست وزراء. وقال امرلي في تصريح امس انه (سيتم تمرير ست وزراء باستثناء الدفاع والهجرة والمهجرين)، مبينا ان (المحور الوطني يعترض على مرشح الدفاع وهناك خلافات على وزارة الهجرة بين نواب المكون الكردي). ودعا الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي الجميع إلى عدم تحويل موضوع الحكومة إلى فرض الإرادات. وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر (أملنا بأعضاء مجلس النواب أن يكونوا على قدر المسؤولية في التصويت لمن يعتقدون أنه فعلاً الأنفع)، وأضاف (نرجو من الجميع أن لا يتحول موضوع الحكومة إلى غاية ومحاولة فرض إرادات)، وتابع أن (الغاية هي خدمة أبناء شعبنا وهذا يحصل اذا أعطينا لرئيس الوزراء الفرصة ليختار وزراءه وفق قناعاته حتى يتحمل هو المسؤولية ومن ثم إعطائه مدة معقولة للحكم على حكومته بالنجاح أو الفشل). وبحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم مع رئيس إئتلاف الوطنية إياد علاوي مستجداتِ الوضع السياسي في العراقِ والمنطقةِ. وقال بيان لمكتبه امس ان (الجانبين أكدا ضرورةَ تتويج النجاحات التي تحققت في العراق بتقديم الخدمات وتوفيرِ فرص العمل ومكافحة الفساد)، وشدد الجانبين على (دعمِ الحكومة وتمكينها من تنفيذِ برنامجها واستيزار الوزارات الشاغرة بالأكفاءِ والمخلصين).