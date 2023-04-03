إطلاق مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 17 ألف مستفيد

مجلس النواب يحدّد غداً الأربعاء موعد مناقشة الموازنة

بغداد – قصي منذر

حدد مجلس النواب ، يوم غد الاربعاء موعدا لعقد جلسته الخاصة بمناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري. واطلعت (الزمان) على جدول اعمال جلسة البرلمان جاء فيه (القراءة الأولى لقانون الموازنة للسنوات 2023 و 2024 و 2025).

في غضون ذلك ، شدد نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، على ضرورة تضمين تثبيت العقود على الملاك بالموازنة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية، بحضور ووزير المالية طيف سامي، ناقش بنود مشروع قانون الموازنة المزمع مناقشته)، واكد المندلاوي (ضرورة تضمين فقرة تخصيصات تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع القانون، واعتبارها من الأولويات، وكذلك التركيز على زيادة تخصيصات الجوانب الخدمية)،

واشار الى انه عقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة ووزير المالية، للتداول في بعض التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون ، لاسيما الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، وسبل مجابهة العجز المالي)، داعيا الى (أهمية الأخذ بجميع الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجانب التشغيلي، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية التي يتطلع إليها المواطن). ودعت الحكومة في وقت سابق ،مجلس النواب الى الابقاء على مشروع الموازنة دون اجراء تغييرات عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه (في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع الموازنة ، التي يتطلع إليها الشعب ، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن)،

واشار الى ان (مجلس النواب على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها، لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين)، وأشار الى إن (الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة).

الى ذلك ، باشرت هيئة التقاعد العامة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ حزمة الأجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، نعلن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بإجمالي كلي 17086 قيد)، واشار الى ان (مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغت 5743 قيد ولشهداء وجرحى وزارة الداخلية 3686 قيد ولشهداء وجرحى وزارة الدفاع 3506 قيد و لشهداء وجرحى الحشد الشعبي 4151 قيد)، داعيا المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية الى (مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم مستحقاتهم).