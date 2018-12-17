قائد شرطة ديالى: العام الحالي الأدنى في ضحايا الإرهاب منذ 13 عاماً

مجلس المقدادية يعلق أعماله لحين محاسبة المعتدين على أعضائه

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي، تعليق أعمال المجلس لحين محاسبة المعتدين على أعضاءه. وقال التميمي لـ (الزمان) امس إن (مجلس المقدادية علق أعماله الى إشعار آخر لحين محاسبة المجاميع التي إعتدت على الأعضاء الثلاثة بسبب الصراع على منصب القائممقام). وأضاف التيمي، أن (المجلس إحال موضوع حسم ملف انتخاب القائممقامية الى مجلس ديالى ، حيث سيعقد الأخير جلسة طارئة قريبا بحضور العمليات وإدارة المحافظة للوصول الى صــــــيغة تفاهم وحسم الأمر). واكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي بان العام الجاري الادنى في ضحايا الارهاب منذ 13 سنة، لافتا الى ان الارهاب انكسر في ديالى وانخفض نشاطه. وقال العبادي لــ (الزمان) امس ان (ديالى شهدت خلال 2018 تغيير مهم في الاستراتيجية الامنية انعكست ايجابا في مواجهة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية ونجحت في تفكيك سلسلة من الخلايا الخطيرة بعمليات نوعية جرت في عدة مدن ومنها بعقوبة) . واضاف العبادي ،ان (الارهاب انكسر في ديالى وانخفض نشاطه بنسبة 90% قياسا بالعام الماضي ، لافتا الى ان معدل ضحايا الارهاب خلال 2018 هو الاقل منذ 13 سنة) .

واشار العبادي، الى ان (المعركة مع فلول داعش مستمرة في قواطع محددة من خلال تعقب الخلايا النائمة والتي تحتاج الى بعد استخباري وهذا ما نقوم به بالوقت الراهن وحققنا نجاحات مهمة خلال الاشهر الماضية.

خطة امنية

وبين قائد شرطة ديالى، ان (2019 سيشهد تغييرات اكبر في المشهد الامني من خلال انهاء ملف غلق الطرق في كل مدن ديالى وتقليل السيطرات والعمل على انهاء كامل للمظاهر المسلحة في المدن والقصبات كرسالة تطمين للراي العام حول الاوضاع الداخلية) . ومن جانب آخر كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن انخفاض غير مسبوق في معدلات خمس جرائم خلال 2018 مبينة تجاوز النسبة الى 80 % ياسا بالأعوام السابقة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ (الزمان) ، إن ( جرائم القتل والخطف والسطو المسلح والابتزاز والمخدرات والتزوير انخفضت بنسب غير مسبوقة خلال 2018 وتجاوزت حاجز الـ80 % قياسا بالأعــوام الماضية) .

واضاف العطية، أن (95 % من ملفات القتل تم كشفها واعتقال الجناة) ، لافتا الى ان (بعض الجرائم تم حسمها خلال اقل من ساعة من ارتكابها بفعل تعاون المواطنين). واشار المتحدث الإعلامي الى أن (اهم الملفات التي شغلت الراي العام خلال السنوات الثلاث الماضية وهي جرائم الخطف اصبحت شبه معدومة في المحافظة بعد الايقاع بعدة شبكات خلال الاشهر الماضية كانت متورطة بسلسلة من جرائم الخطف).

اكساء طرق

وفي سياق آخر اعلن عضو مجلس محافظة ديالى، عمار الجبوري، المباشرة بمشروع إكساء طرق في ناحية محررة شمال شرقي المحافـــــــظة على نفقة صندوق إعمار المناطق المحررة. وقال الجبوري، لــ (الزمان)، إنه (تمت المباشرة بمشروع إكساء عدة طرق رئيسية في مناطق ناحية قره تبه والقصبة القديمة شمال شرقي ديالى ، على نفقة صندوق إعمار المناطق المحررة). وأضاف الجبوري، أن (المشروع تم رفعه قبل عامين تقريبا وبدأت عملية تنفيذه الآن بعد إكمال إجراءات إحالته للشركة المنفذة )، لافتا الى أن (هناك عدة مشاريع نفذت بدعم صندوق الإعمار في المحافظة خلال الفترات الماضية) .