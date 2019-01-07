تحقيق الكرخ يصدّق أقوال متهمين سرقوا حقائب نسائية

مجلس القضاء يبحث مع العمل قضايا لجان الحماية الإجتماعية – بغداد – الزمان

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان صباح أمس الاثنين وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي تلقته (الزمان) أمس أن (زيدانا استقبل عبد الزمان)، مشيراً الى ان (الجانبين بحثا الجهد المشترك لمعالجة سرعة حسم قضايا اللجان العليا للحماية الاجتماعية).

وصدقت محكمة تحقيق الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية اقوال متهمين قاموا بسرقة حقائب نسائية في منطقة المنصور. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (المتهمين سرقوا حقيبة في منطقة المنصور وتخلصوا منها بعد صراخ المشتكية وتم القاء القبض عليهم من قبل القوات الامنية في منطقة المنصور).

واضاف أن (المتهمين اثناء تدوين اقوالهم اعترفوا على عدة عمليات حدثت من قبلهم في منطقة المنصور”، مبينا أنهم “يستخدمون الدراجات الهوائية لتنفيذ تلك الجريمة).

واشار الى أن (المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل).

وألقت قوة أمنية القبض على متهمين أثنين بسرقة حقيبة امرأة في مدينة الكاظمية. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال كمين محكم ألقت القبض على متهمين اثنين يقودان دراجة نارية أقدما على سرقة حقيبة امرأة في الكاظمية ببغداد). وأضاف انه (قد تم إحالة المتهمين للقضاء لأكمال أوراقهما التحقيقية).