احياء يوم القضاء العراقي في إحتفالية مهيبة وسط حضور عربي ودولي

صالح لوفد أردني: ضرورة فرض سيادة القانون بما يحقّق العدالة في مجتمعاتنا

مجلس القضاء الأعلى يقيم إحتفالية مهيبة وسط حضور عربي ودولي

– بغداد – الزمان

أحيا مجلس القضاء الأعلى الاحتفالية السنوية الثانية ليوم القضاء العراقي امس الأربعاء في فندق الرشيد في بغداد بحضور رئيس المجلس القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس مجلس قضاء اقليم كردستان وممثل الأمم المتحدة وقضاة من المملكة المتحدة وسفراء وبعثات دبلوماسية وقضاة عرب وأجانب وبمشاركة عدد كبير من القضاة العراقيين.

وقال رئيس المجلس فائق زيدان على هامش الاحتفالية إن (للقضاء دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الارهابية وبسط الأمن وسلطة القانون في البلاد). وأضاف زيدان أن (القضاء مارس دورا كبيرا في الحد من الممارسات الدخيلة على الأعراف العشائرية الأصيلة من خلال توجيه المحاكم بالتعامل معها وفق قانون مكافحة الإرهاب). وفيما لفت إلى (إنشاء استعلامات الكترونية في المحاكم تمكن المواطنين من متابعة قضاياهم بشكل أيسر وأسرع)، أشار إلى (إنجاز مشروع عقد الزواج الالكتروني في بعض المحاكم تمهيدا لتطبيقه في جميع محاكم البلاد). وعبر زيدان عن شكره العميق للشخصيات القضائية والدبلوماسية مؤكدا ان (حضورهم يحمل رسالة تحمل معاني ودلالات كبرى تعبر عن عمق المكانة التي يولوها للمؤسسة القضائية). وأقيم على هامش الحفل معرض للأدوات والمبرزات الجرمية التي كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإجرامية كتوثيق تاريخي للمرحلة.

تحقيق العدالة

واكدر رئيس الجمهورية برهم صالح لوفد قضائي اردني ضرورة فرض سيادة القانون بما يحقق العدالة في مجتمعاتنا. وذكر بيان رئاسي امس ان (صالح استقبل ببغداد امس الاربعاء رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي محمد الغزو والوفد المرافق له). وشدد على (اهمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون القانوني والقضائي، مؤكداً ضرورة فرض سيادة القانون بما يحقق العدالة في مجتمعاتنا).

ولفت البيان الى انه (تم خلال اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى، بحث التطورات السياسية والأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن مناقشة شؤون عمل المؤسسات القضائية وآليات تطوير عملها). من جانبه اكد القاضي الغزو الذي يزور البلاد للمشاركة بيوم القضاء دعم بلاده للعراق)، مؤكداً (حرص حكومته على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والقضائية).

وأهاب رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، بالسلطة القضائية الحفاظ على استقلاليتها. وقال الحكيم في بيان امس (في يومِ القضاء العراقي نعبرُ عن احترامنا البالغ لسلطتنا القضائية التي نشهدُ لها بمساندة العملية الديمقراطية في العراق الجديد ونهيب بها أن تبقى في منأى عن التأثيرات السياسية أو المجتمعية والحفاظ على استقلاليتها التي سلبتها منها الديكتاتورية المبادة). وأضاف (كما نأمل أن تأخذ هذه المؤسسة العريقة على عاتقها مواكبة التطور العالمي المتنامي في مجال الأحكام والاحتكام على وفق رؤية دينية وأخلاقية ووطنية وإنسانية مسؤولة).

وفد بريطاني

وكان زيدان قد استقبل في مكتبه صباح الثلاثاء الماضي وفدا قضائيا من المملكة المتحدة البريطانية برفقة سفير المملكة في بغداد جون ويلكس. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس تلقته (الزمان) امس أن (الجانبين بحثا موضوع مشاركة الوفد القضائي البريطاني في احتفالية يوم القضاء العراقي المزمع إقامته في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ومناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني). ويذكر أن (الوفد القضائي البريطاني تكون من اللورد القاضي بيتر كروس واللورد الليدي إن رافيرتي والقاضي اندرو هاتون والسير أيان ماكلويد والسيد بين يالوب).

واكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود اهمية التنسيق المشترك بين السلطات، داعياً إلى تعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين. وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحمود استقبل بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب، حيث تم التباحث في عدد من القضايا المشتركة من بينها الحريات العامة وسيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور). وقال المحمود في اللقاء إن (المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم اداء مجلس النواب وفق اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وقد اصدرت العديد من الاحكام والقرارات الملزمة التي عززت الدور التشريعي والرقابي النيابي). وأكد المحمود (استمرار التنسيق المشترك بين السلطات وفق الدستور، وتعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين”. من جانبه، اشاد الدكتور بشير الحداد، بدور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة)، وشدد على اهمية (استمرار التعاون في ما بين القضاء الدستوري ومجلس النواب في مجال التشريعات، بما يؤمن سيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور).