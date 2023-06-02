مجلس الصدر يعقد جلسته الشهرية

بغداد – الزمان

في اجواء فكرية وثقافية وروحية وبحضور نخبة طيبة من العلماء والمفكرين والاكاديميين والباحثين ورواد المجالس الثقافية عقد مجلس الصدر جلسته الشهرية مساء الثلاثاء 30 ايار الماضي وقد تضمنت الجلسة بحثا للاعلامي الاستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد بعنوان (مفارقات في الحوارات الصحفية).

وبحثا للمؤرخ الاستاذ الدكتور ماهر الخليلي بعنوان (نفحات من خمائل الاستاذ جعفر الخليلي) وتعريف الاستاذ الدكتور حميد مجـــــيد هدو بكتابه الجديد (اقبال الشاعر الفيلسوف والانسان) وقصيدة للشاعر الاستاذ رياض عبد الغني بمناسبة ولادة الامام الرضا (عليه السلام) .

وقد ختمت الجلسة بحديث لراعي المجلس سماحة العلامة السيد حسين الصدر في رحاب الامام الرضا (عليه السلام) بمناسبة ذكرى الولادة الميمونة .

وكان للسادة الحضور نقاشات ومداخلات أثرت الجلسة ووزعت هدية المجلس على الحاضرين وهي كتاب (نظرات وانطباعات) لسماحة السيد الصدر وكتاب (اقبال) للاستاذ الدكتور حميد مجيد هدو .