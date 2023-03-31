مجلس الصدر يعقد جلسته الأسبوعية

مجلس الصدر يعقد جلسته الأسبوعية

بغداد – الزمان

بحضور جمع من العلماء والأدباء وعشاق الفكر والمعرفة والثقافة ورواد المجالس الثقافية عقد مجلس الصدر جلسته الشهرية مساء الثلاثاء 28/3/2023 تظلله أجواء شهر رمضان المبارك وتضمن المنهاج :

-بحثا للدكتور الشيخ عماد الكاظمي بعنوان ( رعاية الابناء وآثارها التربوية في القرآن الكريم)

-بحثا للاستاذ السيد جابر الجابري بعنوان ( مدونات ونصوص شعرية رمضانية)

-قراءة تاريخية موجزة للاستاذ الدكتور اسماعيل الجابري في موسوعة فتوى الدفاع الكفائي

-وختمت الجلسة بحديث لراعي المجلس سماحة العلامة السيد حسين الصدر بعنوان (القراءة الواعية للقرآن الكريم في شهر رمضان)

-وقد وزعت هدية المجلس على السادة الحضور.

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