مجلس الصدر يعقد جلسته الأسبوعية
بغداد – الزمان
بحضور جمع من العلماء والأدباء وعشاق الفكر والمعرفة والثقافة ورواد المجالس الثقافية عقد مجلس الصدر جلسته الشهرية مساء الثلاثاء 28/3/2023 تظلله أجواء شهر رمضان المبارك وتضمن المنهاج :
-بحثا للدكتور الشيخ عماد الكاظمي بعنوان ( رعاية الابناء وآثارها التربوية في القرآن الكريم)
-بحثا للاستاذ السيد جابر الجابري بعنوان ( مدونات ونصوص شعرية رمضانية)
-قراءة تاريخية موجزة للاستاذ الدكتور اسماعيل الجابري في موسوعة فتوى الدفاع الكفائي
-وختمت الجلسة بحديث لراعي المجلس سماحة العلامة السيد حسين الصدر بعنوان (القراءة الواعية للقرآن الكريم في شهر رمضان)
-وقد وزعت هدية المجلس على السادة الحضور.