مجلس الخاقاني في ذكرى تأسيسه

محفوظ والوردي أبرز الوجوه

بغداد – الزمان

تلقى الدكتور محمد عيسى الخاقاني رسالة تهنئة من والده الشيخ عيسى بمناسبة ذكرى تأسيس مجلسهم في بغداد، مذكراً اياه بأيام انطلاق المجلس وابرز وجوه تأسيسه وموقعه على ضفاف دجلة في محيط مدينة الكاظمية. وفيما يلي نص الرسالة التي تلقت (الزمان) نسخة منها:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى صاحب مجلس الخاقاني في بغداد بمناسبة يوم التأسيس

ولدي العزيز الدكتور الأستاذ محمد بن عيسى الخاقانى (وفقه الله لمراضيه)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى أن أغتنم الفرصة لأهنئكم بذكرى تأسيس (مجلس الخاقانى) فى بغداد مع خيرة الأصحاب: المغفور له الدكتور حسين علي محفوظ والمغفور له الدكتور علي الوردي. وبقية الأعضاء المؤْسّسين الذين كان لهم الأثر الفاعل فى نجاح المجلس فى أداء رسالته على أحسن حال بإذن الله تعالى. وقد قام المجلس المبارك رغم المضاعفات بأحسن ما يقوم به مجلس علمي ثقافي في تلك الأونة. كما وإنّ لك ولشخصيّتك ونضالك الأثر العظيم فى استمرار السيرة والمسيرة، وما لاقيت من الجهد من الجهات الخاصّة حينهاء وأنت مشمّر السّاعد مُلِحٌ على بقاء نشاط المجلس. وقيادة السفينة لتوصلها إلى مرفاً النجاة. متواضع قام به والدك من التوجيه ونشر العلوم والأدب مما يرضي الله سبحانه. فكان مجلسنا أكاديمية علمية تربويّة. شقّت طريقها بمخر بحر الصّعوبات. شعارها الوحدة والاتحاد بين الفعئات. بنبذ الطائفيّة التى كان فى السّاحة من يوقد نارها ويوزع شرارهاء ولا أنسى أنّك – يا ولدي المحبوب – توقظ الأذهان. بما يريد الرحمن (جلّ اسمه، لرجال الفكر وقادة المجتمع من الالتحام والالتئام وجمع الكلمة ووحدتهاء من خلال ما قمت به من ربط بين المجلس فى الكاظميّة ومجلس (منتدى أبى حنيفة) فى الأعظميّة. بما جعل بغداد تفتح عينيها على قاعدة قويّة تدعو إلى الأخوة والمحبّة والمساواة. والجميع يربطهم رباط السلام، والالتحام. وحفظ الانتظام، بين قادة الإسلام، ولقد سمعت – أنا – تشجيع المرجع الأعلى سيّدنا السيستانى (مدّ خله الوارف، يبارك لك خطواتك يوم اطلع على الاحتفال الذي قام المجلس بمشاركة مجلس (منتدى أبي حنيفة)، وقد حضر جم غفير من أهالي الأعظميّة فى مجلسنا فى الكاظمية.إن خطواتك الثقافية الإصلاحية الوحدوية. مباركة ومرضيّة عند الله جل وعلاء وعند رسوله المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بيته أئمة الهدى (عليهم السَلام،. وصحابته التجباء.. نتمتّى أن تتاح الفرصة من جديد وتستمر حركة الإصلاح. والوحدة والمحبة والأخوة. ونشر العلوم والمعارف الإسلامية على ضوء الكتاب والسنّة المحمديّة. وسيرة أهل العلم والفضلء المرضيّة عند الله تعالى، والقيادة الحكيمة. وخدمة من تجارب أبيك. وإخواننا في بغداد الحبيبة.تُرى هل تعود الأيّام؟ وهل يعود ويجتمع الأخوة الكرام؟ وهل يزدان شارع المحيط برؤية تلك الوجوه الملاح، ذوي الفضل والصلاح؟ إن فروع المجلس الخاقاني. في العراق وغيرها تترقّب ذلك الفتح الإلهي،

وتدعو العلي القدير أن تعود الأيّام لنشر العلم والثقافة من خلال الأخوة الصادقة بين المؤمنين. فليس على اللّه ببعيد. فهو يبديء ويعيد. وهو أرحم الراحمين.

ولدي محمد بن عيسى ..

بحق أقول: أنت عطاء أينما كنت بتوفيق من اللّه تعالى. أفي بلد الضباب. أم في وطن الأحباب! في بلد الأحباب بغداد. ذكريات لا تنسى. على ضفاف الثهر الخالد. دجلة الخير. من شارع المحيط. والله من

ورائهم محيط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

والدك عيسى بن عبدالحميد الخاقاني