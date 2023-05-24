بغداد تتسلّم قطعتين أثريتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد

مجلس التنسيق العراقي السعودي يلتئم في جدة لبحث التعاون الثنائي

جدة – الزمان

استأنف المجلس التنسيقي العراقي السعودي،اجتماعاته في مدينة جدة السعودية ،لمناقشة سبل التعاون المشترك والاتفاقيات المبرمة في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح امس ان (وفد المجلس التنسيقي العراقي السعودي برئاسة نائب وزير التخطيط محمد تميم، وصل إلى مدينة جدة السعودية)، واشار الى ان (الوفد يضم وزير النفط والأمين العام لمجلس الوزراء إضافة الى أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية ووزراء المالية والتجارة والزراعة الثقافة والصناعة والمعادن والتعليم العالي والكهرباء ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية)، واضاف (رئيس المجلس عن الجانب السعودي وزير التجارة ماجد القصبي وأمين عام المجلس للجانب السعودي محمد العبد الحبار، كانا باستقبال الوفد)، واكد مجيد ان (الزيارة تهدف لعقد الدورة الخامسة للمجلس من اجل استعراض الاتفاقيات المبرمة في اطار التعاون الثنائي بين البلدين). وعيّنت إيران سفيراً لدى السعودية ضمن إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة. وقالت صحيفة إيران ديلي الحكومية التي تصدر باللغة الإنكليزية إنّ (الجمهورية عيّنت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي، سفيراً جديداً لدى السعودية). غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية. وقطعت طهران والرياض العلاقات بينهما في العام 2016? بعد هجوم متظاهرين في ايران على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين نمر النمر.ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني. وفي تطور ،اكدت وزارة الخارجية، ،أن مسؤولا تشيكيا وصل بغداد امس.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (وزير خارجية التشيك وصل بغداد امس، وسيبدأ اليوم الخميس جدول زيارته التي يلتقي خلالها الوزير فؤاد حسين، كما سيبحث معه العلاقات الثنائية بين بغداد وبراغ وسبل الدفع بها لمديات أرحب تنسجم والعلاقات التاريخية بين البلدين)، واشار الى ان (الوزير الضيف سيلتقي أيضاً برئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني). واعادت واشنطن الى بغداد قطعتين اثريتين تعودان الى الالف الرابع قبل الميلاد،سرقتا من موقع أوروك الأثاري في العراق أواخرعام 1990. وقال البيان إن (سفارة العراق في واشنطن تسلّمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة نيويورك، ضمن دبلوماسية الاسترداد)، وأضاف أن (القطعتين الأثريتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، حيث سرقتا من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990)? وتابع ان (قطعة الثور الأثري تم ضبطها ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى ثور من المرمر في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز)، واشار الى ان (مراسيم تسليم القطع الأثاريَّة حضرها عن سفارة العراق في واشنطن المستشار ظافر عبد الرزاق جليل وعن الجانب الأمريكيّ مساعد المدعي العام و رئيس وحدة الاتجار بالآثار في نيويورك ماثيو بوغدانوس).