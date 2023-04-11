مجلس التعاون الخليجي يدعو لبحث عودة سوريا للجامعة العربية

‭ ‬جدة‭- ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الى‭ ‬العواصم‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬بالسعودية‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬كان‭ ‬يلح‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬الرياض‭ ‬ابلغته‭ ‬انه‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اجماع‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬الخليجي‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬خلال‭ ‬إيجاز‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬الوزارة‭ ‬بالدوحة،‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تلقت‭ ‬الدوحة‭ ‬الدعوة‭ ‬اليه،‭ ‬و‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تطورات‭ ‬كثيرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وفي‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

في‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والإمارات،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لبلدين‭ ‬عربيين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬مساعٍ‭ ‬إقليمية‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الحاضنة‭ ‬العربية‭.‬

وتجري‭ ‬السعودية‭ ‬وسوريا‭ ‬مباحثات‭ ‬تتعلّق‭ ‬باستئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬نتيجة‭ ‬إغلاق‭ ‬الرياض‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬موقفها‭ ‬المناهض‭ ‬للنظام،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬مؤخرًا‭.‬

إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬الخليجية‭ ‬منها‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وأغلقت‭ ‬سفاراتها‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬كما‭ ‬علقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭.‬

وأفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيتناول‭ ‬‮«‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وسيكون‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬ومشاركة‭ ‬سوريا‭ ‬فيها‭ ‬ستكون‭ ‬مطروحة‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬أساسًا‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيله‭.‬

وأكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬مشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭. ‬ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بعد‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاجتماع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬مشاركة‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬قيد‭ ‬الدرس‭ ‬حاليًا‭.‬

وأوضح‭ ‬الأنصاري‭ ‬أنه‭ ‬وُجّهت‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬لأنها‭ ‬‮«‬دول‭ ‬معنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬القطري‭ ‬لم‭ ‬يتغيّر‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬مرتبط‭ ‬أساسًا‭ ‬بالإجماع‭ ‬العربي‭ ‬وبتغير‭ ‬ميداني‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭.‬