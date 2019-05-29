التعاون الخليجي.. ألا نطمح لعضويته؟ – شامل حمد الله بردان

نحن الاقل مساحة في ساحلنا الخليجي، وقد دفع شعب العراق و حكوماته ثمن الغزو في اب سنة 1990، وعلاقات العراق مع الدول الخليجية لا بأس بها، و مرشحة لتقدم افضل، صحيح ان النظام السياسي الحاكم ليس ملكيا و لا سلطانيا او اميريا، لكن الحقيقة تبقى ان للعراق ساحله البحري، و ان عدم عضويته و سمعته السياسية جراء الغزو مضافا له مشاكله الامنية السابقة، كانت سببا- وبوجود حماة سابقين- ببيع اراض كانت حنثا بقسم المسؤولية! عموما” لاوقت لكشف التهاب الجرح” لكن الامريكيين” حفظهم الله” كانوا قد تحدثوا بمثل هذه الفكرة قبلا، ايام روبرت غيتس وزير الدفاع السابق، واثيرت بوجهه حجج منها، ان العراق يرتع بتنظيمات خارج القانون، وبصراحة فأن مشاكل العراق الداخلية يومها لها شبيهات في كثير من دول المنطقة، حتى التي لم تتعرض لاجتياح عسكري. بأستثناء السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، فأن كل الدول تبدل زعماءها، وبالتبدل للوجوه والفكر وعامل الوقت، و العتب الذي رافق عملية التغيير التي ظلت تتحدث عن عدم عودة العراق للحضن و الاكف والعناق العربي- نعم. قضية الاحضان مزعجة في التوصيف السياسي- لم تشهد الا مجاملات وتسهيلات مطلوبة من العراق، بل حتى الاردن الذ كان يوما يستعيد لاتحاد هاشمي ذبحه كريم قاسم، و مجلس تعاون عربي كان الاردن ومصر و اليمن فيه اعضاء مع العراق، لم ترتق العلاقات معها فوق قضايا النفط- وهي تفاهمات سابقة- ومع هذا يعاتب العراق ان مال للضفة الشرقية التي كان يوما حامي بوابتها.

هل القضية ستضمن تسهيلات دخول متبادل؟

وماذا في ذلك؟

مادام العراق كباقي تلك الدول، كل منها محتفظ بنظامه و عملته و استقلاله و سيادته. وفوق ذاك فالعراق له حدود برية طويلة مع ايران وتركيا وسوريا والاردن. وله ايضا منفذ على الخليج، و ضعوا تحت كلمة منفذ خطوطا كثيرة.

أربيل