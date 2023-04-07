منتخب الشباب يواصل تدريباته في بغداد استعداداً لنهائيات العالم

مجلس إقتصادي يكرّم ليوث الرافدين

بغداد- الزمان

كرمَ المجلس الاقتصادي العراقيّ منتخبَ الشباب لحصوله على المركز الثاني في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، وبلوغه نهائيات كأس العالم المقبلة، وذلك في أمسيةٍ رمضانيةٍ أقامها المجلس الليلة في فندق بابل بحضور الأمين العامّ لمجلس الوزراء حميد الغزي وعضوي المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، ونخبة من الرياضيين ووسائل الإعلام العراقيّة. وبارك الأمين العامّ لمجلس الوزراء للقائمين على المنتخب والاتحاد العراقيّ لكرة القدم، كما أشاد بالإنجاز الذي تحققَ بأقدام أبطال المنتخب الشبابي، مقدماً التهنئة للجهاز التدريبيّ والإداري واللاعبين، بعد الظهور المميز في هذه البطولة. وأكد الغزي إن المنتخبَ الشبابي مر بعدة صعوباتٍ، وكنتُ على اطلاعٍ على بعضها لكنه تغلبَ عليها، ونجح بتحقيق موقع وصافة القارة والتأهل إلى كأس العالم بتكاتف الجميع والجهد الكبيرة التي بذل، خصوصاً مدرب منتخب الشباب عماد محمد. وبيّن الغزي إن دعم مجلس الوزراء والحكومة لقطاع الرياضة مستمرٌ، خصوصاً للمنتخباتِ الوطنية والبنى التحتية، خاصةً بعض المشاريع المتلكئة التي يعمل مجلس الوزراء على إكمالها في بغداد والمحافظات بعد إقرار قانون الموازنة الماليّة. ومن جهة اخرى واصل منتخب الشباب تدريباته اليوميّة في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في العاصمةِ بغداد وذلك استعداداً لنهائياتِ كأس العالم التي ستنطلق في الـ 20 من شهر أيار المقبل. التدريباتُ حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذيّ محمد ناصر وخلف جلال وأحمد الموسوي والأمين العامّ للإتحاد محمد فرحان، كما شهدت تواجد 22 لاعباً، بينما غاب عنها اللاعبون عبد الرزاق قاسم وعلي جاسم وكاظم رعد ومحمد جميل وحسين حسن المتواجدين مع أنديتهم في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، بالإضافةِ إلى اللاعبين المحترفين الذين من المؤمل التحاقهم في معسكر المُنتخبِ الشبابيّ في إسبانيا منتصف هذا الشهر. التدريبات انطلقت بتمريناتِ اللياقة البدنيّة، فضلاً عن العمل على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنيّة من قبل الجهاز التدريبيّ بقيادةِ المدرب عماد محمد ومساعديه، بالإضافةِ إلى التدريبات الخاصّة بحراس المرمى. ومن المؤمل أن يصلَ بغداد لاعبُ شباب نادي شالكه الألماني رومان دولاتشي للالتحاق بتدريباتِ المنتخب وسيلاقي منتخبُ الشباب أحدَ أندية الدوري الممتاز في العاشر من هذا الشهر، كما سيخوض لقاءً آخر أيضاً مع أحد أندية الدوري الممتاز قُبيل الدخول في معسكرٍ تدريبيّ يقام منتصف الشهر في إسبانيا، وستتخلله عدة مبارياتٍ مع منتخباتٍ عالميةٍ من مدارس مختلفة وكما شهدت الوحدةُ التدريبيّة أيضاً حضورَ المدير الإداري للمنتخبِ العراقيّ “مهدي كريم”، والنحات العالمي “احمد البحراني”، الذي قدم هدية على هامش تدريبات منتخب الشباب، وهي عبارة عن مجسم لكأس العراق من تصميمه الخاص استمراراً لما قدمهُ البحراني العام الماضي من تصميم لكأس العراق وهو ذو دلالات للفريق الفائز بالنسخة السابقة. ومن جانبه أشاد البحراني بالنجاحات المتحققة للمنتخبات الوطنية في فترة قيادة الاتحاد الحالي، من خلال حصول المنتخب الأول على كأس الخليج، بالإضافة إلى حصول منتخب الشباب على وصيف كأس آسيا، والتأهل إلى كأس العالم، وحصول منتخب العراق للسيدات على بطولة كأس غرب آسيا داخل الصالات وكذلك حصول منتخب الرجال لذات اللعبة على المركز الثاني في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى حصول الاتحاد العراقيّ لكرة القدم على جائزة أفضل اتحاد عربي خليجي في استفتاء قناة، سكاي نيوز عربية، الذي أقيم مؤخراً في الامارات.