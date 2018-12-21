مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يقرر‭ ‬إرسال أول‭ ‬مراقبين‭ ‬أمميين‭ ‬الى‭ ‬اليمن

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬باجماع‭ ‬دوله‭ ‬ارسال‭ ‬مراقبين‭ ‬مدنيين‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭.‬

كذلك،‭ ‬صادق‭ ‬قرار‭ ‬تبنته‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ال15‭ ‬وأعدته‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

والنص‭ ‬الذي‭ ‬عدل‭ ‬مرارا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬والكويت،‭ ‬‮«‬يشدد‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‮»‬‭.‬

ويجيز‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تعد‭ ‬وتنشر،‭ ‬لفترة‭ ‬اولية‭ ‬تمتد‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تبني‭ ‬القرار،‭ ‬بعثة‭ ‬للبدء‭ ‬بعمل‭ ‬مراقبة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬الجنرال‭ ‬الهولندي‭ ‬المتقاعد‭ ‬باتريك‭ ‬كامارت‭. ‬وقالت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الضابط‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تولى‭ ‬مهمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لحساب‭ ‬المنظمة‭ ‬الاممية،‭ ‬سيصل‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬عمان‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬والحديدة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬لم‭ ‬تحدده‭.‬

وقاد‭ ‬كامارت‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬و2002‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اثيوبيا‭ ‬واريتريا‭. ‬وفي‭ ‬2005‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بعدما‭ ‬تولى‭ ‬مهمات‭ ‬في‭ ‬كمبوديا‭ ‬والبوسنة‭ ‬والهرسك‭.‬

ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬ايضا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ان‭ ‬يرفع‭ ‬‭(‬لمجلس‭ ‬الامن‭)‬‭ ‬اقتراحات‭ ‬في‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬بحلول‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬دعم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كامل‭ ‬لاتفاق‭ ‬ستوكهولم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مطالبة‭ ‬الطرفين‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬عن‭ ‬امكان‭ ‬نشر‭ ‬ثلاثين‭ ‬الى‭ ‬اربعين‭ ‬مراقبا‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬وانحائها،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬مدنيين‭ ‬يمتعون‭ ‬بخبرة‭ ‬عسكرية،‭ ‬لضمان‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬وتأمين‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭. ‬وقالت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭. ‬وتوصلت‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬بدأ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وسحب‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬ومينائها،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭ ‬لايصال‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭. ‬ويشمل‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬واجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬ايضا‭ ‬ميناءي‭ ‬الصليف‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى‭. ‬كذلك،‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعتقلين،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭.‬

وكان‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية،‭ ‬وافقا‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تشرف‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭.‬

وشكلت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬عبرها‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬رهانا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬2015‭.‬

وقبل‭ ‬اسبوع،‭ ‬وغداة‭ ‬اختتام‭ ‬محادثات‭ ‬السويد،‭ ‬طالب‭ ‬الموفد‭ ‬الاممي‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬بالاسراع‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مراقبين‭.‬

لكن‭ ‬المشاورات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬استغرقت‭ ‬وقتا‭. ‬واضيفت،‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬عبارة‭ ‬تتهم‭ ‬ايران‭ ‬خصوصا‭ ‬بدعم‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭. ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬تدخلت‭ ‬متوعدة‭ ‬باستخدام‭ ‬الفيتو‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تشطب‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭. ‬وقضت‭ ‬تسوية‭ ‬باستبدال‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ايران‮»‬‭ ‬بادانة‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬الحوثيون‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬كان‭ ‬مصدره‮»‬‭.‬