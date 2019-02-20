مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يطالب‭ ‬العراق‭ ‬بمواصلة‭ ‬الجهد‭ ‬الايجابي‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬بشأن‭ ‬مفقوديها

وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية‭ ‬تخصص‭ ‬مكافأة‭ ‬لمن‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬عن‭ ‬رفات‭ ‬عراقيين‭ ‬وكويتيين‭ ‬وايرانيين

نيويورك‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

حض مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، السلطات العراقية على مواصلة «الجهود الايجابية» في سعيها الى حل المسائل المتعلقة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الثالثة الذين لا يزالون مفقودين منذ 1990 و1991، فضلاً عن إعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.فيما خصصت وزارة الدفاع العراقية قبل يايام مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن وجود رفات لمفقودين عراقيين او كويتيين او ايرانيين. وأصدر هذا البيان الرئاسي في ضوء العرض الذي استمع اليه أعضاء مجلس الأمن من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق «أونامي» الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس – بلاشخارت في شأن التقرير الحادي والعشرين للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش طبقاً للفقرة الرابعة من القرار 2107 الخاصة بموضوع المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.

وكانت البعثة الكويتية وزعت نص هذا البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة الى الكويت، إذ أنه خلال عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم مذذاك حيال المفقودين الـ369 الآخرين.

ويأتي هذا البيان الرئاسي من مجلس الأمن ليؤكد أن هذه القضية لا تزال حيّة على المستوى الدولي، إذ أنه أشاد بـ»الجهود المتواصلة» التي تبذلها «أونامي» لتنفيذ القرار 2107، معبراً عن «دعمه الكامل» للجهود الرامية الى «حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية»، كما ثمن «العلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت، ودعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية الى تحقيق الاستقرار».

ونوه كذلك بـ»التعاون التجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني الهام»، داعيا الحكومة العراقية الى «أن تواصل بذل هذه الجهود بالروح البناءة نفسها وأن تكفل إتاحة كل الدعم المؤسسي والمالي والتقني المناسب لتيسير النشاطات المقبلة».

وأيّد مجلس الأمن بقوة «مثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين»، مرحباً بـ»المعلومات الإضافية التي قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الدفن المحتملة، وباعتماد اللجنة الفرعية التقنية رسمياً للتقرير المتعلق بمشروع استعراض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفهما إسهاما هاما صوب إحراز التقدم بشأن هذه المسألة».

كما رحب المجلس بـ»الالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة كل الممتلكات الكويتية المتبقية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية»، لافتا الى «الخطوات الهامة التي اتخذتها أخيراً الحكومتان لتنشيط العمل على هذا الملف».

وأشاد بقيام الرئيس برهم صالح بـ»تسليم شحنة من الممتلكات الكويتية خلال زيارته الأخيرة الى الكويت في 11 تشرين الثاني 2018، واجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح»، مطالبا «الحكومة العراقية بمواصلة البحث عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة».