مجلة باليت تحتفي بنادية مراد في عددها الجديد – بغداد – رفاه المعموري

في ختام عام 2018 صدر من مجلة باليت عدد جديد بالعدد 45 حمل في صفحاته الكثير من المواضيع الهادفة ولم تتحدد بالثقافة والفنون فقط بل طرحت مواضيع تهم الشأن العراقي قاطبة.من مواضيع العدد المهمة عنوان احتفى بنادية مراد التي نالت جائزة نوبل للسلام وبهذا تكون أول امرأة عراقية تحمل هذا اللقب وخير من مثل قضية تراجيدية عن معاناة المكون الايزيدي وقصص النساء المختطفات بعدما استباحت عصابات داعش البلاد.فيما تناولت افتتاحية رئيس تحرير المجلة ناصر عبدالله الربيعي موضوع حيوي نال الكثير من تسليط الضوء لأجل الاهتمام به وسمه باحتضار جنة عدن اسهب فيها الحديث عما تعرضت له اهوارنا من جفاف واندثار أدى لضياع مسحة الجمال من أرض الرافدين. ولأن المجلة تعنى بالثقافة والفن فإن العدد ضم أيضا مواضيع وثقت النشاط الفني منها المعرض المشترك في بيروت للفنانة ليلى كبة والفوتغرافي احسان الجيزاني بين نهرين ،أما الناقد ماجد السامرائي تناول الفنان الراحل نجيب يونس في أفق آخر .

كما افرد العدد مساحات واسعة لمعارض جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في حكايا الطين للخزف والطبيعة العراقية ومعاً دائماً في السليمانية ، اضافة الى معارض الفنانين حسن ابراهيم وشارك رشيد ودينا القيسي، قراءة في اعمال الفنان العراقي المغترب احسان الخطيب.وكذلك متابعة للنشاط العربي والدولي عبر تسليط الضوء على معرض الفنانة الامارتية فاطمة لوتاه والفنان السوري ابراهيم الحسون ، واطلاق المتحف الرقمي للفن .. و مواضيع واخبار متنوعة أخرى ..