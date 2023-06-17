مجلة (السينمائي) تحتفي بالشاشة الكردية

بغداد – الزمان

صدر مؤخراً العدد الثاني عشرمن مجلة (السينمائي) الشهرية المستقلة التي تعنى بشؤون السينما العراقية والعربية والعالمية بمختلف تمظهراتها،وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان (حين يمتزج الحلم بالواقع) كتبها رئيس التحريرعبد العليم البناء أكد فيها “عملنا في (السينمائي) باستقلالية تضامنية تامة على صعيد مجلس الإدارة وهيئة التحرير والشكل والمضمون والأهداف والتوجهات الحاسمة، برغم تذبذب وانحسار الدعم والتمويل الذي عانينا منه كثيراً ومازلنا، ووضعنا على رأس أولوياتنا أهمية أن تواصل المجلة قوتها التأثيرية في تفعيل الحراك السينمائي بأوجهه المتعددة وقد نجحنا في ذلك الى حد كبير”.

في حين تم تكريس ملف العدد (السينما الكردية أفلام واقعية ومعاناة مديدة) وساهم فيه نخبة من أبرز النقاد والمؤرخين والكتاب ، وفي مقدمتهم رئيس التحرير الذي أشار الى أن السينما الكردية واحدة من السينمات المهمة في العراق والمنطقة والعالم وتتوزع حسب تطورالسينما في الدول التي يعيش فيها الأكراد. أما عبد الجبار العتابي فقدم عرضاً لأول كتابين عن السينما الكردية باللغة العربية للناقد والمؤرخ مهدي عباس وهما(جولة مع السينما الكردية) و(أفلام كردية .. الدليل الشامل لافلام كردستنا الطويلة 1991- 2015) وكتب الدكتور صالح الصحن عن (آفاق السينما الكردية) متناولاً مؤشرات مهمة من أجل انتشارها عراقياً وعربياً، وقدم الناقد سالم شدهان قراءة الواقع واستشراق المستقبل في فيلم (أرضي ذات الفلفل الحلو) الذي أخرجه هونر سليم الذي لعبت بطولته الفنانة الكردية غولشيفتي فرحاني وحمل غلاف العدد صورة لها من الفيلم ذاته، وسلط الناقد السينمائي علاء المفرجي الضوء على (الأب الروحي للسينما الكردية يِلماز جوني)، وجاء عنوان مقال الناقد كريم عبدالله محمد عن (مانعرفه وما لا نعرفه عن السينما الكردية) ، أما مدير تحرير المجلة مهدي عباس فقد كتب عن (مهدي أوميد رائد السينما الكردية) وعالج الناقد رفيق حنا في مقالته (المخرج السينمائي الكردي بين الدافع والحافز بمنظور سيكولوجي)، وقدم الكاتب بشتيوان عبدالله رؤيته عن (الرواية والسينما الكردية).

وفي باب (ذاكرة السينما العراقية) كتب عبد الكناني عن (أفلام الكارتون ومسلسل بدي بود والدعايات التي كانت سلوى الأطفال في الستينيات)، وفي باب (سينمائيون عراقيون جدد) سلّط رئيس التحرير التنفيذي سعد نعمة الضوء على مسيرة المخرجَين الشابين حسين الشباني من الديوانية وحسن العزاوي من المثنى.

ونقرأ في باب (نقد) مقالتين نقديتين إحداهما للناقد السينمائي جواد بشارة قدم فيها تحليلاً وافياً لفيلم (لا تنظر إلى فوق) للمخرج آدم مكاي، والثانية للناقد السينمائي عدنان حسين أحمد الذي قدم تحليلاً نقدياً للفيلم الوثائقي (حسن والبحر) للمخرج العراقي محمد توفيق .

وفي باب (دراسات) قدم الدكتور شاكر لعيبي الجزء الثاني من دراسته التوثيقية عن (سينمات العراق بين 1918- 1950وثائق تاريخية وبصرية).

وفي باب (قراءة في كتاب) قدم الدكتور عقيل مهدي قراءة نقدية لكتاب المخرج هادي ماهود الموسوم (الفيلم الوثائقي العراقي والهوية الوطنية) .

وكان مسك ختام العدد الثاني عشر من المجلة مقالة نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي كرسها للحديث عن الدورة الأولى من (مهرجان بغداد للفيلم العربي)، الذي ستقيمه النقابة في أيلول من العام الحالي.