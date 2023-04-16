مجزرة جديدة لداعش ضد الرعاة وجامعي الكمأة في سوريا

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬36‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬هجومين‭ ‬منفصلين‭ ‬شنهما‭ ‬مسلحون‭ ‬يُعنقد‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سوريا

وتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬31‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬مسلحون‭ ‬تابعون‭ ‬لخلايا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬رعاة‭ ‬ماشية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬منفصل‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬26‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬سانا‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬مماثلة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬26‭ ‬مواطناً‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬الأهالي‭ ‬خلال‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬بريف‭ ‬حماة‭ ‬الشرقي‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬عليهم‭ ‬خلال‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬بمنطقة‭ ‬دويزين‭ ‬شرق‭ ‬حماة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬قتيلاً‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬للنظام‭.‬

وفي‭ ‬حادثة‭ ‬منفصلة،‭ ‬قالت‭ ‬سانا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬هاجمت‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬كانوا‭ ‬يرعون‭ ‬الأغنام‭ ‬في‭ … ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهادهم‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الإرهابيين‭ ‬عمدوا‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬قطعان‭ ‬الأغنام،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نفوق‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬رأساً‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وخطف‭ ‬راعيان‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬مسلحون‭ ‬يرجّح‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬تابعين‭ ‬لخلايا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المسلحين‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬يستقلون‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬ومعهم‭ ‬أسلحة‭ ‬رشاشة‮»‬،‭ ‬وسرقوا‭ ‬كامل‭ ‬قطيع‭ ‬الأغنام‭.‬

خلال‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬سيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشرقي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طرده‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬جمع‭ ‬الكمأة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬يشنّ‭ ‬التنظيم‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف،‭ ‬تتخللها‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاص‭ ‬وخطف‭.‬

وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬شخصًا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

ورغم‭ ‬المخاطر،‭ ‬يواصل‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬المتاخمة‭ ‬للبادية‭ ‬السورية‭ ‬جمع‭ ‬الكمأة‭ ‬التي‭ ‬يستمر‭ ‬موسمها‭ ‬حتى‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬وتباع‭ ‬بسعر‭ ‬مرتفع،‭ ‬ما‭ ‬يفسّر‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬

يراوح‭ ‬سعر‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬الواحد‭ ‬إجمالاً‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬دولارات‭ ‬و25‭ ‬دولاراً،‭ ‬وفق‭ ‬جودة‭ ‬الثمار‭ ‬وحجمها‭.‬

ورغم‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬قادته‭ ‬وتحرّكاته‭ ‬ومواقعه،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التنظيم‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬متفرقة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬وشمال‭ ‬شرقها‭ ‬وفي‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭.‬

وفي‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬أثناء‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭/ ‬كذلك‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فربراير‭ ‬68‭ ‬شخصاً‭ ‬أثناء‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشرقي‭.‬

ويعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬الأعنف‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬حين‭ ‬هاجم‭ ‬سجناً‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭.‬‮ ‬

وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬يومها‭ ‬عن‭ ‬373‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬268‭ ‬جهاديا‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬استمرت‭ ‬أياما‭ ‬عدة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عشرات‭ ‬النزلاء‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬غويران‭ ‬المركزي‭ ‬بمدينة‭ ‬الحسكة‭ ‬وسجن‭ ‬علايا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ ‬بمناسبة‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭.‬

وذكر‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬المفرج‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬متّهمين‭ ‬بالإرهاب‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعائلاتهم‮»‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬نزاعاً‭ ‬داميا‭ ‬متشعبا،‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬