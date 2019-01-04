مجزرة‭ ‬بالسكاكين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬النساء‭ ‬ببغداد

بيانات تنصل من المسؤولية ترافق حوادث شغب أسفرت عن مقتل ست مشردات
بغداد – الزمان
قتلت ست نساء وأصيبت ست أخريات بجروح الجمعة أثر مشاجرة وأعمال شغب أعقبها نشوب حريق داخل مركز احتجاز للنساء في بغداد، حسبما أكد بيان رسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وجاء في البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه إن «وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، أمر بفتح تحقيق عاجل لمعرفة سبب الحادث» الذي أدى الى «مقتل ست نساء جراء اعمال شغب وقعت داخل دار تأهيل المشردات في الأعظمية»، في اشارة لمركز الاحتجاز الذي تودع فيه نساء قبل إدانتهن. واضاف «سيتم إحالة المتسببين بهذا الفعل غير الإنساني الى القانون لينالوا جزاءهم العادل». وأشار إلى أنه «تم نقل باقي المودعات الى بيت الأمن التابع للوزارة». من جانبها، أعربت فاتن الحلفي عضو مفوضية حقوق الانسان الحكومية، عن «قلق المفوضية من ما حصل في دار تأهيل المشردات»، مشيرة الى «تكليف فريق رصد لمتابعة الحالة مع الجهات المسؤولة عن الدار».
وذكر ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، لفرانس برس «قتلت ست نساء وأصيب مثلهن بجروح إثر أعمال شغب وشجار أعقبها اندلاع حريق داخل المركز، كما أصيب أحد الحراس الرجال بجروح».
ووقع الحادث عند منتصف النهار في مركز الاحتجاز الذي يطلق عليه «دار الزهور» وهو تابع لدائرة الاصلاح الاجتماعي، ويقع في منطقة الأعظمية، في شمالي بغداد.
واكد مصدر طبي في مستشفى النعمان حصيلة القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن بعض النساء الجريحات تعرضن للطعن بسكين.
وتودع فتيات مشردات ومتسولات، جميعهن فوق 18 عاما، في هذا المركز الذي لا يضم مدانات بجرائم إرهابية او جنائية، وفقا لضابط الشرطة. ويوجد سجنان رئيسيان للنساء في بغداد، حيث يتم أعتقال اللواتي يتم إدانتهن بارتكاب جرائم.
فيماأصدر كل من محافظ بغداد ووزارة العدل العراقية بيانين منفصلين ينفيان فيهما المسؤولية عن إدارة دار المشردات في الأعظيمة بالعاصمة العراقية والتي تعرضت الجمعة، لحريق أودى بحياة ما لا يقل عن ست نساء.
وقال محافظ بغداد، كريم خلف محمد، في بيان أورده مكتبه الإعلامي إن «المحافظة غير مسؤولة عن إدارة دار المشردات وأن مسؤولية إدارة هذا الدار تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وأضاف أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت حادث حريق دار المشردات وحملت المسؤولية للمحافظة، غير أن محافظة بغداد غير معنية بإدارة هذا الدار وإن إدارته تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وأكد البيان «على ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات وأن يتم التحري بشكل دقيق ومعرفة المعلومات الصحيحة من مصادر مسؤولة وموثوقة قبل نشرها».
في السياق، أصدر إعلام وزارة العدل العراقية بياناً جاء فيه أن «الموقع المذكور دار لتأهيل المشردات الإناث الأحداث في الأعظمية وهو تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، نافياً «الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام بشأن اندلاع حريق في أحد سجون الوزارة».
ودعا البيان «وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والمهنية في نشر الأخبار، وأهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية لتلافي الوقوع في الخطأ بهدف تحقيق السبق والإثارة على حساب الموضوعية».