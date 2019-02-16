تحذيرات من تداعيات هزيمة التنظيم في سوريا وخبير عسكري لـ (الزمان):

مجاميع داعش قادرة على التغلغل إلى العمق العراقي وعلينا الحيطة والحذر

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد الخبير العسكري عماد علو امكانية تغلغل مجاميع من عناصر تنظيم داعش المنهزمين في سوريا الى العمق العراقي بسبب الحدود الشاسعة بين البلدين، داعيا الى تعزيز الجانب الاستخباري ومراقبة العمق العراقي لمواجهة تلك المجاميع. وقال علو ردًا على سؤال لـ(الزمان) بهذا الشأن انه (لايمكن الجزم بعدم امكانية دخول مجاميع من داعش الى العراق بعد هزيمة التنظيم في سوريا فمن خلال تجاربنا خلال الحرب العراقية الايرانية حيث كانت المراقبة كبيرة، لكن اتساع المساحات اتاح عملية التسلل في حينه، وهناك ايضا العديد من الطرق التي يمكن ان توصل الى العراق من الجانب السوري. وعليه ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر ليس على الشريط الحدودي فحسب وانما ايضا في العمق العراقي)، موضحا ان (القوات الماسكة للارض ذات عمق ضعيف ويمكن اختراقها ولذلك لابد من مراقبة العمق العراقي بشكل كبير والقيام بعمليات استباقية، واوكد ان بعض المجاميع ستنجح في التغلغل وقد تتجاوز السواتر والقوات الامنية المرابطة لتصل الى العمق العراقي). وتابع (لقد كانت ثمة محاولات في الايام الاخيرة للتسلل الى العمق العراقي وقد تمت مطاردة العناصر المتسللة ومن بينهم 13 عنصرا من داعش تمكنت القوات الامنية من قتلهم )، موضحا ان (طريقة التسلل تتمثل في تدمير السواتر الترابية ومن ثم العبور الى الاراضي العراقية بالرغم من ان هناك مراقبة من القوات العراقية ومن جانب طيران الجيش والاجهزة الاستخبارية، ومن ثم منع اية عناصر تحاول الدخول باستخدام القوة المدفعية او طيران الجيش، كما ان القوات العراقية تقوم ايضا بعمليات داخل العمق السوري على ان لاتبقى هناك وذلك بهدف ضرب اي وجود لداعش)، منوهاً الى ان (التقارير الاولية تشير الى انسحاب عناصر داعش من الجيب الاخير المتبقي لهم في سوريا متجهين الى شرق نهر الفرات داخل الاراضي السورية، وتفيد بأن عملية سحب عوائل داعش اشرفت على نهايتها فهناك المئات من نساء واطفال عناصر داعش من جنسيات مختلفة ومعظمهم من الاجانب وليس من النسيج الاجتماعي السوري. وقد جاء الانسحاب بعد مفاوضات بين قيادات داعش في تلك المنطقة وقوات التحالف ما يستدعي زيادة الحيطة والحذر) . وتعليقا على انتقادات قادة من التحالف الدولي لعدم زج قوات برية في المعركة، قال علو ان (القوات الامريكية استعجلت بشكل كبير فاستخدمت القوة المفرطة في ضرب اهدافها مثلما فعلت في الجانب الايمن من الموصل وألحقت اضرارا ودمارا كبيرين بالمدنيين وبالبنى التحتية وحدث الامر نفسه الآن ، فكان هناك نوع من الاستعجال في ضرب ماتبقى من عناصر داعش في شرق دير الزور السورية)، مضيفا انه (كان لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقرب انتهاء داعش تأثير في اتخاذ قرارات عسكرية تتضمن استخدام القوة المفرطة من اجل سرعة القضاء على داعش وليتسنى سحب القوات الامريكية انسجاما مع قرار ترامب المتضمن سحب قوات بلاده من سوريا. وكان لهذه التصريحات علاقة واضحة بتصعيد مستوى العنف المفرط ازاء داعش. وقد اكد ترامب انه سيعلن بيانا مهما بشأن سوريا)، موضحا ان (هذه الانتقادات تأتي ايضا من منطلق ان القوات البرية يمكنها ان تتعامل مع المدنيين ومع جيوب داعش من دون الحاق اضرار كبيرة بالبنى التحتية والمدنيين، لكن القنابل والصواريخ التي تلقيها الطائرات لا تميز بين عناصر داعش وما موجود على الارض من نساء واطفال وبنى تحتية). وكان الكولونيل فرنسوا ريجي ليغرييه قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق التي تدعم القوات الكردية ضد داعش في سوريا قد اكد أنه كان يمكن تحقيق النصر على التنظيم بوقت أسرع وبدمار أقل لو أرسل الغربيون قوات على الأرض.وقال ليغرييه في مقال في نشرة (ريفو ديفانس ناسيونال) أنه (تم تحقيق النصر في آخر معركة جرت ضد داعش بين أيلول وكانون الأول في جيب هجين بشرق سوريا، لكن ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير)، موضحا ان (الغربيين تمكنوا عبر رفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحد من المخاطر وخصوصا اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام).وتساءل الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات (لكن هذا الرفض يثير تساؤلا: لماذا نملك جيشا إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟)، ورأى أن (ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب). وتابع أن (الحملة احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعما جويا ولا وسائل حرب الكترونية ولا قوات خاصة ولا أقمارا اصطناعية).ولم يعد عناصر التنظيم يسيطرون سوى على منطقة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر مربع في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. وكان ترامب قد اكد اول امس الجمعة أن إعلانا سيصدر (في الساعات الـ24 المقبلة) بشأن انتهاء (الخلافة) التي أعلنها داعش.ولجأ التحالف الدولي بشكل أساسي إلى عمليات جوية دعما لقوات سوريا الديموقراطية، باستثناء بعض القوات الخاصة على الأرض، وخصوصا أمريكية وفرنسية.وقال الكولونيل الفرنسي انه (خلال ستة أشهر سقطت آلاف القنابل على بضع عشرات من الكيلومترات المربعة كانت نتيجتها الرئيسة تدمير بنى تحتية) من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن.وأضاف أن (التحالف تخلى عن حريته في الحركة وخسر السيطرة على وتيرة تحركاته الاستراتيجية عبر تفويض قوات سوريا الديمقراطية القيام بالعمليات على الأرض). وعبرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية عن اعتراضها على ما كتبه الكولونيل الذي ينهي مهمته في العراق في نهاية شباط الجاري (في الشكل والمضمون). وقالت (إنها ليست قضية حرية تعبير، بل مسألة واجب التحفظ والسرية المرتبط بالعمليات).وكان ليغرييه قد استقبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في التاسع من شباط الجاري بالقرب من الحدود مع سوريا. وأعلن جنرال أمريكي يخدم في الشرق الأوسط اختلافه مع ترامب في قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وقال الجنرال جوزيف فوتيل لمجلس الشيوخ الأمريكي إن (تنظيم داعش لا يزال ناشطا في سوريا، ولن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وحدها من التعامل مع هذا التهديد)، مضيفا إن (ترامب لم يستشرني قبل إعلان خطط الانسحاب من سوريا).وينضم فوتيل إلى لائحة من المسؤولين الأمريكيين الذين وجهوا انتقادات لقرار ترامب بشأن سياساته في سوريا. وشدد فوتيل على القول إن (داعش لديه قادة، ومقاتلون، ومتعاونون، وموارد أخرى لذا من الضروري أن يستمر ضغطنا العسكري لملاحقة هذه الشبكة). وأضاف (عندما أقول إنني هزمتهم، فلابد أن يتحقق لي انهاء قدراتهم على التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد الولايات المتحدة وحلفائها). وتعيق الألغام الكثيفة والخلايا النائمة والأنفاق التي حفرها داعش في شرق سوريا استكمال قوات سوريا الديمقراطية تقدمها إلى البقعة الأخيرة التي لاتزال تحت سيطرة التنظيم تمهيداً لاعلان انتهاء (الخلافة).وأفاد قادة ميدانيون في قوات سوريا الديموقراطية باستشراس من تبقى من مقاتلي داعش في الدفاع عن البقعة الأخيرة تحت سيطرتهم، مع استمرار معارك كر وفر بين الطرفين.وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين ان (مقاتلي داعش يرفضون الاستسلام وما زالوا يقاتلون ولا نعرف ما هو هدف هذه المقاومة). ولجأ التنظيم خلال اليومين الماضيين وفق عفرين الى (استخدام الخلايا التي زرعها خلفه بالإضافة إلى الدراجات النارية، ما دفعنا الى القيام بعمليات تمشيط للمناطق التي سيطرت عليها مع محاولة التنظيم أن يمارس الضغط على قواتنا عبر تحريك الخلايا في المناطق المحررة).

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