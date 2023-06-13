مجالس المحافظات ستشكّل مفاجأة – همام السعداوي

همام السعداوي

مجالس المحافظات ستفاجئ الجميع بدخول مرشحين بيض ،سود، طوال القامة، قصار القامة ومن طبقة الشباب.

مجالس المحافظة ستفاجئ الجميع بدخول المهاويل والشعراء الشعبيين كمرشحين خلال العملية الانتخابية ولكن سيفشلون بالحصول على مقعد بسبب رفض الشارع .

العشائر تعد العدة لترشيح ابناءها ،..العملية تتجه للعشائرية

كل عشيره ترشح احد افرادها… . مثال سوق الشـيوخ.. ترشح 3 افراد من ابناء العشائر الكبار

المعلمين والمحاضرين الاكثر رغبة بالترشيح تحت شعار نجرب حظنة ..ظلت علينه

نواب يدعمون مرشحين مجالس المحافظات مما سيقلب الطاولة على المنافسين الاخرين .