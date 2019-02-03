مجالس المحافظات بين النص الدستوري والتجاوز القانوني – محمد حسن الساعدي

بمقارنة بين الحكم المركزي الذي كان سائداً قبل احداث 2003 وبين ما جرى من إقرار لمبدأ اللامركزية في الادارة، جعل القوى السياسية تتجه نحو العمل بهذا المبدأ لهذا تشكلّت مجالس المحافظات لتكون الحاكمة فيها، وتكون قادرة على النهوض بواقعها دون الرجوع الى المركز، وهذا ما يعطي فسحة التحرك في البناء والتنمية، ومع كل هذا التحرر من قيود المركزية الا ان المحافظات ما زالت تعاني المشاكل في كافة المجالات، وأنحرفت مجالسها عن الهدف المرسوم لها، وعلا صوت النزاع السياسي بين الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة، وظهر عليها النزاع السياسي اكثر من مهمتها ودورها الخدمي، ومع كل هذه الاشكالات والخلافات ما زالت مجالس المحافظات تقبع تحت مهمتها الدستورية وادائها السياسي . الدستور منح الصلاحيات الادارية للمحافظات، لكي تكون قادرة على النهوض بواقعها التنموي للمحافظة، وعلى وفق مبدأ اللامركزية الادارية،. وهذا ما نص الدستور في المادة 122 لعام 2005، والذي اعطى بموجبه صلاحيات واسعة لتلك المحافظات في ادارة شؤونها بنفسها، ولكن في نفس الوقت الاداء الحزبي والسياسي كان الصفة السائدة في هذا الاداء، فانحرف أداء اعضاء مجالس المحافظات عن أداء مهمتهم في تقديم الخدمة لمحافظاتهم الى مصالحهم الحزبية والفئوية، والتحكم بكلف العقود والصفقات الخدمية، فمن يراقب اي مشروع في اية محافظة يجد ان من يقف خلفه هو الحزب الفلاني او المسؤول الفلاني، كما ان الاداء بدا بصبغة سياسية اكثر من كونه مجلساً خدمياً يمثل نبض المجتمع، ويعكس معاناته اليومية، وأداء دورهم في تقديم الخدمة لمواطني محافظاتهم، لهذا تحول صراع المحافظات الى صراع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، وابتعد كل البعد عن دوره الدستوري الى هدف سياسي وصراع كتل واحزاب تمارس نفوذها من اجل بقائها واستحواذها على السلطة، وهذا ما حصل في بغداد مع وجود محافظين اثنين هما فلاح الجزائري عن دولة القانون وفاضل الشويلي عن التيار الصدري، ومحافظة واسط التي اصبحت في الصدارة بثلاثة محافظين في آن واحد، الامر الذي يعكس حالة الفشل السياسي والتراجع في الاداء الحكومي، ويعكس صورة الصراع الذي تمارسه تلك الكتل فيما بينها الى جانب هشاشة التحالفات وتمزقها عند اول خلاف سياسي هنا او هناك . وأخيراً لابد من ايجاد آليات دستورية توضح آداء مجالس المحافظات، وأما الغاءها او تقليصها لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي الى ساحة صراع سياسي، وان يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون اي تاثير حزبي او سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والادارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال اعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وأعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وأنهاء دور الاحزاب السياسية التي كانت اداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات.

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