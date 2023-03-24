مثمرة .. تستحق التقبيل – قابل الجبوري

في هذه الأيام يحتفل العالم بأسره في عيد الام .

الام هذه الشجرة المعطاء المثمرة التي انجبت وتنجب الأجيال بما فيهم العالم والمهندس والطبيب والفيلسوف والمعلم اذاً الأم هبة من الله تعالى وجدت على الأرض لتمليء الكون بعطفها وحنانها ورحمة قلبها ولتكون السند والرفيق للرجل في كافة المجالات فبالإضافة الى انها (ام) فهي أيضاً الطبيبة والمعلمة والمربية والمهندسة وربة البيت الماهرة وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أضاف للمرأة صفة (الأمومة) بالإضافة إلى عملها المتساوي مع عمل الرجل في حياته اليومية .

ومن هنا نستنتج أن لا طعم في الحياة بغياب الام فهي المثابرة صانعة الحياة وهي مجاهدة في مواجهتها للظروف المختلفة خلال فترة حياتها فكثيرٌ ماتتعرض المرأة لظروف قاهرة قد تعرقل مسيرة حياتها لكنها دائماً تكون الصابرة والمواجهة لهذه الظروف المحيطة وتتحمل عبئها بكل رحابة صدر .

فالف تحية وتقدير لجميع الأمهات وهن يرسمن الابتسامات على شفاه أبنائهن وعوائلهن وتحية لهن وهن ينعشن الحياة بعطفهن ولطفهن .

وكل عام وهن بالف خير .