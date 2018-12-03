متى ينفّذ عبد المهدي برنام جه الحكومي؟ – سامي الزبيدي

متى ينفّذ عبد المهدي برنامجه الحكومي؟ – سامي الزبيدي

أكثر من شهرين مرت منذ ان حصلت حكومة عادل عبد المهدي الغير مكتملة على ثقة مجلس النواب وقد وعد رئيس الحكومة الجديد في كلمته أمام المجلس انه سيقدم باقي وزراءه خلال أسبوع أو اثنين ولحد الآن لم يستطع رئيس الوزراء تقديم باقي وزراء حكومته بسبب صراع الإرادات السياسية المتنفذة والتي هي من شكلت حكومة عبد المهدي وليس هو واقصد بها تحالفي سائرون والفتح وخلافاتها على تولي بعض السياسيين لحقائب وزارية مهمة وبالذات وزارتي الداخلية والدفاع حيث يرفض تحالف سائرون وزعيمه السيد مقتدى الصدر تولي فالح الفياض وزارة الداخلية ويريدها (غير مسيسة ) وغير خاضعة لإرادات أحزاب سياسية فاعلة وسياسيين تابعين لكتل سياسية معروفة وتشوب حولهم تهم فساد واستغلال المنصب فيما يصر تحالف الفتح على تولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية وكأن العراق خلى من كفاءاته المهنية والمتخصصة كيف لا وهو الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي حرمت العبادي من الولاية الثانية بخروجه عن تحالف النصر وانضمامه لتحالف الفتح الذي يريد رد الجميل للفياض و تكريمه بهذا المنصب لجهوده في تغيير ميزان التحالفات لصالح تحالف الفتح والأمر ينطبق لكن بحدة أقل على حقيبة الدفاع التي يختلف عليها المكون (السني ) وهناك من يقول إن هذه الحقيبة المهمة تتعرض لمساومات ومزايدات , وتقل حدة الخلافات على باقي الوزارات الشاغرة, والمهم في هذه الخلافات والاختلافات أنها كانت السبب في عدم إكمال كابينة عبد المهدي الوزارية وهو العاجز أمام هاذين التحالفين المؤثرين عن فرض إرادته واختيار باقي وزرائه , فإذا كانت وزارة عبد المهدي لم تكتمل لحد الآن وربما لم تكتمل لأسابيع وأشهر أخرى فمتى يباشر عبد المهدي بتنفيذ برنامجه الحكومي الطموح والذي يحتاج الى جهود كبيرة والى سنين متواصلة لتنفيذه ؟ هذا البرنامج الذي تعرض لانتقادات كبيرة بسبب تفاصيله الكبيرة ومهامه الصعبة وشموليته واحتياجه الى جهود جبارة وعمل دؤوب وإجراءات فاعلة وحاسمة والى إمكانيات كبيرة وخبرات واختصاصات ومهارات فائقة وعقول نيرة والاهم من ذلك مساعدة الكتل والأحزاب لعبد المهدي لكي ينفذ برنامجه وعدم وقوفها حجر عثرة بوجهه خصوصاً عندما يتعارض البرنامج ومصالح هذه الكتل والأحزاب , واهم ما في هذا البرنامج إعادة أعمار المحافظات والمدن المحررة التي طالها الخراب والدمار الشبه شامل والمباشرة بالإصلاحات وعلى مختلف الأصعدة خصوصاً السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية والعمل على محاربة الفساد وإصلاح بل وإنقاذ مؤسسات الدولة من هذه الآفة المدمرة ومن المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام والقضاء على البطالة والفقر ومعالجة سوء توزيع موارد الدولة ورفع الحيف والظلم عن أبناء الشعب وإنقاذهم من معاناتهم المستمرة وتقديم الخدمات الأساسية والملحة لهم خصوصا الماء الصالح للشرب والكهرباء وإيجاد فرص العمل لجيوش للخريجين وغيرهم وتحسين مستوى معيشة كل فئات الشعب وإنقاذ أهلنا في البصرة من مأساتهم ومعاناتهم الطويلة بسبب عدم توفر الماء الصلح للشرب لهم واستفحال الأمراض وحالات التسمم نتيجة المياه والأجواء الملوثة ومحاسبة من سرق أموال مشاريع البصرة وإيجاد حلول معقولة للمشاكل بين المركز وإقليم كردستان على ان تؤخذ مصلحة الشعب العراقي بكافة قومياته وأطيافه ومصلحة الوطن الموحد العليا ودون التفريط بأي حق من حقوق الوطن والمواطنين في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الإقليم وغيرها من الأمور التي تحتاج الى جهود مضنية وعمل متواصل وإمكانيات كبيرة وقدرات خلاقة وخبرات واختصاصات كفوءة ومخلصة ومجربة والاهم من كل ذلك نزيهة فهل يستطيع عبد المهدي تنفيذ برنامج حكومته تحت هذه الظروف والصراعات والخلافات السياسية المعقدة وهو الذي لم يستطع إكمال كابينته الوزارية لحد الآن.