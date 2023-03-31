متى يحترم الوقت في العراق؟ – وليد عبد الحسين جبر

قررت الذهاب في الطائرة من مطار بغداد الى محافظة السليمانية يوم 28 آذار الجاري لقضاء عمل قانوني بحكم عملي في المحاماة كي اتخلص من بعد المسافة ومخاطر الطريق عند الذهاب برا ، وقد حجزت تذكرة السفر عبر شركة الخطوط الجوية العراقية واستلمت تذكرة السفر وكان موعد السفر فيها الساعة التاسعة صباحا ومطلوب مني التواجد الساعة الثامنة صباحا وحيث انني من سكنة محافظة واسط ، خرجت من البيت الساعة السادسة ، وقمت بتأجيل مرافعاتي امام محكمة الصويرة وجميع اعمالي و مواعيدي و نسقت الامور وفق الاوقات المحددة لي من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية ، وصلت مطار بغداد الساعة الثامنة والنصف واذا بي يخبرونني ان موعد الرحلة تأجل الى الساعة الثانية بعد الظهر وفكروا معي كمية الضرر الذي اصابني من جراء هذا التغيير المفاجئ الذي لم ابلغ به ابدا ، فبقيت اتململ من الجلوس وانا بكامل اناقتي كمحامي ومعي حقيبتي وحائر كيف اقضي هذا الوقت الفضيع ومعلوم لديكم صعوبة الانتظار و اهاته إذ تكون دقائقه ساعات !

مهما حاولت قضاء الوقت مع الكتاب الذي معي وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي استثمرتها لنشر مشكلتي لم ينقضي الوقت ، حتى جاءني احد الشرطة في المطار لما استغرب جلوسي منذ الثامنة وحتى العاشرة رغم انتهاء جميع الرحلات الصباحية وحينما اخبرته بمشكلتي ارشدني الذهاب الى المصلى في المطار كي استريح فيه افضل من الجلوس على الكراسي الحديدية وهكذا استطعت ان اقتل بعض الوقت داخل المصلى بالقراءة و النوم بعض الوقت حتى جاءت الساعة الواحدة ظهرا وحزمت حقيبتي في الطائرة الموعودة !

انه ضرر متعمد ترتكبه شركات السفر ربما يوميا وتتمادى في ذلك بسبب عدم وجود رقابة عليها وعدم وجود وعي قانوني لدى الكافة في مقاضاتهم امام القضاء لمطالبتهم بالتعويض عن هذا الضرر ، سلك بعض المحامين هذا الطريق قبلي و سأحذو حذوهم في ذلك عسى ان نوقف هذه اللامبالاة التي ترتكبها شركات الخطوط الجوية في العراق مع المواطن العراقي فقد آن الاوان ان يحترم المواطن ولا يسلب ابسط حقوقه فهو قد دفع مبلغ الخدمة التي تقدمونها له فليس منة منكم ان تحترموا وقته ووسيلة سفره وان يعامل معاملة المواطن في الدول المحترمة و للحديث بقية في سوح القضاء.

{ محامي