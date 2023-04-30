متى يا ساسة البلاد ؟ – سامي الزبيدي

بعد عشرين عاماً من حكم الأحزاب والكتل الإسلامية ما الذي حصل عليه العراق وشعبه؟ فبلدنا بلا سيادة وبلا إرادة وطنية حدوده مستباحة أراضيه ومياهه بيعت لدوا الجوار أحزاب وكتل تعمل لمصالحها ومصالح قادتها ومصالح دول الجوار على حساب مصالح الوطن والشعب الذي تسرق أمواله كل يوم تحت حكم الفاسدين والفاشلين فهو يعيش في فقر وجوع وأمراض وجهل وأمية وسوء خدمات وبطالة ومخدرات وقتل واغتيال وتعذيب وإبعاد قسري من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها وحقوقه تنتهك وتسرق ثروات وطنه لتتقاسمها أحزاب الفشل والفساد بينها وتعزز بها اقتصاد دولة مجاورة المتهالك من العقوبات الأمريكية على حساب اقتصاد البلد وتحرم الشعب العراقي منها ، أحزاب الفساد والفشل دمرت الصناعة والزراعة ليستورد العراق بعشرات المليارات من الدولارات احتياجاته الصناعية والزراعية من دول الجوار ، والعراق بلد النفط والغاز يمنع من تطوير صناعة النفط والغاز ليستورد الغاز والمشتقات النفطية من إيران بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً ،عشرون عاما والعراق بلا كهرباء فقد سرقت أحزاب الفساد الأموال المخصصة للكهرباء ليستورد العراق الكهرباء من إيران والغاز منها لتشغيل محطات الكهرباء وبمليارات الدولارات أيضاً فيما يحرق الغاز العراقي هباءاً ،عشرون عاما تم خلالها تدمير العملية التعليمية بكل مستوياتها فالمدارس متهالكة وثنائية الدوام والجامعات تدنى مستواها العلمي وخرج العراق من تصنيف جودة التعليم.

كما تم تدمير الخدمات الصحية فالعراق بلا مستشفيات متطورة ولا أطباء أكفاء بعد هجرت الكفاءات الطبية خوفا من القتل وبلا علاجات فعالة حيث تنتشر الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية ،عشرون عاما والفساد استشرى في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها والفاسدون والسراق محميين بأحزابهم ،عشرون عاماً والميليشيات أقوى من الدولة والحكومة ،عشرون عاما والتصحر يحاصر العراق ودول الجوار تقطع مياه الأنهار عنه فإيران غيرت مجرى أكثر من عشرين نهر ورافد وأعادت مياهها الى أراضيها في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية ولم يتحرك ساسة العرق حتى لمجرد التفاوض مع إيران التي ترفض ذلك وأحزاب الفشل تصمت والأسباب معروفة وحكوماتنا تتوسل تركيا لزيادة الانطلاقات المائية لا غير ،عشرون عاما ونظام المحاصصة الحزبية والطائفية هو سيد العملية السياسية حيث تتقاسم الأحزاب المتنفذة المناصب الحكومية ومناصب الدولة وتتقاسم السلطة والنفوذ وأموال العراق حتى تدهورت أمور البلاد في جميع المجالات ، فمتى ياساسة العراق ينهض البلد ويرتاح الشعب ويرى النور في آخر النفق المظلم الذي أدخلتموه فيه منذ عشرين عاماً ؟ متى ينتهي الفساد ويحاسب كبار الفاسدين من السياسيين وليس صغارهم ؟

اذرع مسلحة

ومتى يتم إصدار قانون الأحزاب لتقنن الأحزاب التي أصبحت أعدادها كبيرة جدا وتمنع الأحزاب التي تمتلك اذرع مسلحة من الاشتراك في الانتخابات؟ ومتى نشهد انتخابات نزيهة بلا تزوير ولا سرقة لأصوات الناخبين ليتم التغيير الحقيقي؟ ومتى تتحسن أوضاع الشعب المعيشية ويتم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصص رواتب لمن لا عمل له أسوة بدول العالم التي لا تملك ثروات نفطية كبيرة مثل العراق ؟ ومتى يتم تحجيم البطالة وإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات وغيرهم ؟ متى يتم القضاء على آفة المخدرات التي تفتك بشبابنا ؟ متى ينعم الشعب العراقي بخدمات حقيقية من كهرباء ماء صالح للشرب وتعليم مجاني متطور وبناء مدارس حديثة وغلق الجامعات الأهلية الغير رصينة ؟ ومتى ينعم المواطنين بخدمات صحية متطورة ومستشفيات حديث وعناية صحية حقيقية وبخدمات بلدية من طرق وجسور ووسائط نقل عام ومجاري صرف صحي وأماكن لتدوير النفايات بدلا من حرقها لتلوث أجوائنا الملوثة أصلاً ؟ ومتى يتم فتح المصانع والمعامل بعد تجهيزها بمعدات حديثة لتعود صناعتنا الوطنية وينتهي الاستيراد الذي يكلف الدولة كثيرا؟ ومتى يتم الاهتمام بالزراعة ودعم الفلاحين بالأسمدة والبذور والسلف ووسائل الري الحديثة لتقليل استهلاك الماء ليعود العرق يزرع ولا يستورد؟ ومتى يتم تقليل الروتين في الدوائر؟ متى ينعم الشعب العراقي بالأمن والأمان وتنتهي عمليات الاغتيال والخطف والقتل والإبعاد ألقسري والمخبر السري ؟ متى يتم حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء كل الميليشيات المسلحة ؟متى يشعر العراقي بأنه مواطن محترم في بلدة حقوقه وحرياته مصانة ولا يتم الاعتداء عليها؟ ومتى يتحقق العدل والمساواة ويطبق القانون على الجميع وتراعى مبادئ حقوق الإنسان ؟ ومتى يصبح القضاء مستقلا فعلا ولا يخضع لتدخلات الأحزاب والسياسيين المتنفذين ؟ ومتى تنتهي المحسوبية والمنسوبية والمناطقية وتوزيع المناصب والتعيينات للحزبيين وأقاربهم ويحرم منها الكفء والمستحق؟ ومتى يطبق قانون الشخص المناسب في المكان المناسب ؟ ومتى يطبق قانون من أين لك هذا ليعرف العراقيين من سرق أموالهم ونهب ثرواتهم ؟ ومتى يحصل العراقي على سكن لائق كما نص عليه الدستور ؟ ومتى يعدل الدستور ؟

ضباط دمج

ومتى يتم بناء قوات مسلحة وطنية ومهنية لا مكان للأحزاب ولضباط الدمج فيها ويتم إكمال كل صنوفها وقواتها وخصوصا القوة البحرية القوة الجوية والدفاع الجوي لتتمكن من حماية العراق وأجوائه ومياهه حتى لا نحتاج لأية قوات أجنبية ؟ ومتى ينتهي هدر أموال العراق بصرفها لفئات لم تخدم الشعب بل سرقت أمواله طيلة عشرين عاماً تحت ذرائع الخدمة الجهادية والرواتب الثلاثية والرباعية للسياسيين ورواتب رفحاء؟ ومتى يتم تقليل رواتب الرئاسات الثلاثة ومجلس القضاء والدرجات الخاصة وإلغاء أوتقليل ومخصصاتهم الغير منطقية وتقليل أعداد المستشارين ورواتبهم وهذا الهدرالمالي يكلف نصف ميزانية العرق وأكثر؟ومتى يتم الاهتمام بثروات العرق النفطية والغازية وغيرها ومنع سرقتها من قبل أحزاب وسياسيين متنفذين ومعروفين ؟ وعلى الصعيد الخارجي متى يفكر الساسة بالحفاظ على سيادة البلد ويعملون على صيانتها وتعزيزها ؟ ومتى يأخذ العراق دوره كدولة مستقلة لا يسمح للتدخل الإقليمي والدولي بشؤونها السياسية والأمنية والاقتصادية وينتهي التدخل الأجنبي في تشكل حتى الحكومات نزولا الى تعيين الوزراء؟ ومتى ومن يستحصل حقوق العراق المائية من إيران وتركيا سواء باتفاقيات ثنائية أو من خلال المواثيق الدولية ؟ ومتى يتم استعادة أموال العراق التي سرقها الساسة وحولوها الى بنوك الدول الأجنبية والعربية ؟ ومتى يتم استعادة آثار العراق وكنوزه الثمينة التي سرقها المحتل والعميل ؟ومتى يتم استعادة اكاديميينا وأطبائنا وعلمائنا والكفاءات الأخرى وكل المهجرين الذي يعملون بدول المهجر بعد تامين مستلزمات عملهم وتامين حمايتهم لتمكنوا من خدمة بلدهم وشعبهم بدلا من خدمة دول أخرى؟ ومتى… ومتى ..ومتى ياساسة العراق فحكم أحزابكم أعاد العراق مائة عام الى الوراء وتخلف عن ركب الدول العربية المجاورة وعن التطور والتقدم الذي تشهده دول العالم وفي كل المجالات بسبب فسادكم وفشـلكم وسوء ادارتكم؟