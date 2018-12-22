تجربة شخصية للطفي فؤاد نعمان

اليمننة – ظاهرة عربية جديدة – أحمد عبد المجيد

متى ننزع الـ (نة) من بلدان الأ مة؟

لعلها مصادفة جميلة اني تلقيت خلال الاسبوعين الماضيين هديتين بتوقيع مؤلفيهما، الاولى كتاب (لبنان 1991 – رحلة في كوكب ممزق) للدكتور حسين الهنداوي، وقد قدمته على صفحات (الزمان) بالعدد 6214 الاحد 9 كانون الاول الجاري، ويعرض من خلال الوقائع الميدانية والوثائق التاريخية نزيف الارز بالحرب التي استمرت نحو 15 عاما، وما آلت اليه اوضاع هذا البلد الذي كان قبلة العرب وملاذهم، وباختصار فان الكتاب قدم شهادة محايدة عن (اللبننة) التي اشتقت منها فيما بعد ظواهر (العرقنة) و(الليبنة) و(الصوملة).. والبقية تأتي. اما الهدية الثانية فجاءتني بتوقيع الكاتب الصحفي والباحث السياسي اليمني لطفي فؤاد نعمان، وريث اسرة نعمان العريقة الضاربة بصمتها في السياسة والدبلوماسية والادب، وهي كتاب بعنوان (اليمننة ظاهرة عربية جديدة – خلاصة تجربة). ويلفت النظر في الكتاب انه حمل تقديم كل من الكاتب اللبناني المشهور فؤاد مطر والخبير المقيم في فرجينيا بالولايات المتحدة زيد بن علي الوزير، وكان لكل منهما رؤاه وملاحظاته في الكتاب والمؤلف تذهب الى عده مرجعا مهما لما جرى ويجري في اليمن من مرحلة مؤقتة لم تنته فصولها ولم تستكمل ملامحها. وفي حقيقة الامر فان فصول وملامح ما جرى في لبنان يتكرر في اليمن وسواه بوجوه اخرى وبأهداف ونتائج مشتركة. وكنت قد فهمت اشتقاقات مصطلح (اللبننة) و(اليمننة) و(الصوملة) بما حملت وآلت وانتهت عبر تحذيرات سابقة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من خلال تصريحاته ومقابلاته الصحفية. ويومها غالبا ما كنت اسائل نفسي عن دوافع التكرار العرفاتي للتحذير من (البلقنة) حتى وجدته مهموماً بهذا المستوى من الاحتمال، مشيرا الى ضرورة ان يأخذ العرب العبرة والاعتبار مما حدث في دول البلقان، من تجزئة وتقسيم وتهميش وثأر وسفك دماء وجرائم ضد الانسانية وارتكابات يندى لها الجبين. وكان نفر من المحللين والسياسيين يجدون في تحذيرات عرفات، رحمه الله، نوعا من المبالغة لا فرصة لتكرار وقوعها في بلدان العرب (من الشام الى بغدان)، لكن سرعان ما اكتشفنا ان الرجل كان على حق وان رؤاه الاستباقية انبأته باحتمالات وقوع (البلقنة) في اكثر من رقعة وان الجغرافية الخادعة تتغلب على التاريخ المخادع، ويمكن من حاصل التقائهما وقوع اشد الحالات بعدا عن التصور، والاحتمالات ورودا في الخيال والخاطر. والمؤسف هو ان تكرار الـ (نة) سواء في الصومال ام العراق ام سوريا ام لبنان ام اليمن ام… لم يدق ناقوس الخطر في ضمائر السياسيين وقادة البلدان، لكي يأخذوا التدابير ويمنعوا وقوع الخسائر في الارواح والموارد او يقللوا بعضها، حقنا للدماء او تفاديا للاهدار الاحمق، بقدر ما وقعوا في الاخطاء ذاتها وتعرضوا الى اوهام اللعبة الدولية ومطامع ثعالبها ومخالب ذئابها، فتوالت الفصول وظهر الممثلون على مسرح الاحداث بالازياء ذاتها والمكياج ذاته والاضواء نفسها والحوارات كما حدثت بالامس القريب، ما يعني انهم لم يقرأوا المشهد ولم يستوعبوا الدرس ولم يتسلحوا بالحكمة ولم يتدبروا او يتحاشوا فضح انفسهم في اطار (المؤامرة)، التي اوصلتنا الى الـ (نة).. وبعبارة ادق انهم كانوا في غفوة.وفي مقالتي عن (لبنان 1991) ناشدت اصحاب القرار الى قراءة الكتاب لاستيعاب الدرس اللبناني بعد مرور نحو ربع قرن على وقوعه وتجنب تكرار التجربة، وان كان تكرار التجارب في المختبرات يفضي الى حقائق جديدة وكشوفات واكتشافات مذهلة، اذا نظرنا الى الاهداف باطار المعالجة العلمية المعرفية، الا ان تكرار التجارب السياسية على الطريقة العربية قاد ويقود الى الاهوال والاوجاع والى الحرمان وضياع الفرص ومزيد من فوات الاوان للتعويض، لان القرارات نظرية حسب، والتقديرات اجتهادية حدسية منقوصة.

اهمية الكتاب

من هنا تأتي اهمية كتاب (اليمننة)، الذي نحن نقرأه في وقت تمضي فيه الحرب اليمنية الى مساراتها المفجعة وآلامها اللامحدودة المنذرة بالمزيد. وهي مناسبة ثانية اناشد فيها السياسيين، ولاسيما في العراق، الى مطالعة الكتاب الصادر عن الدار العربية للعلوم (ناشرون) في لبنان، والواقع في نحو 414 صفحة من القطع الكبير – لما يتضمنه من حقائق الامور ودقة التوصيف وتحليل المنطلقات والنتائج. ولعل ما يجعل معالجات المؤلف تتصف بكل هذه الصفات، هو انه ابن بار لليمن، الذي كان في يوم ما سعيدا ونتمنى ان يطوي صفحاته الدموية ويتجه نحو ضفاف تلك السعادة، بقدرات عقلائه واخلاق اهله ورثة بلقيس وسبأ.

ويقدم كتاب (اليمننة) للقارئ ما يستفيد به من معرفتها لتجنب اخطائها والاخذ بايجابياتها، على حد وصف الاستاذ الوزير، وان كنت لا اجد اية ايجابيات في كل (نة) جرت وقائعها على ارض عربية. ذلك ان المحصلة سلبية بامتياز والخسائر باهظة لا تعوض والنتائج لا تعدو كونها فشلا مضاعفا وتراجعا. لكن ما يسجل للمؤلف انه كان (لطيفا) في معالجة جذور وابعاد (اليمننة) غير منفعل في توصيفها. وهي سمة الباحث الموضوعي الذي يتحلى بمقومات البحث العلمي ويضع ادواتها نصب عينيه ويهدف الى بلوغ غايته بالوسائل البحثية المتاحة، ولاسيما عند دراسة حالة كحالة اليمن. وأتفق مع مقوّم الكتاب الاستاذ الوزير في ان الكتاب الذي يتضمن 15 عنوانا تماثل الى حد ما عناوين فصول اية هيكلية بحثية او اكاديمية، خال من التلوين والتكيف، برغم اني اجد (اليمننة) غارقة باللون الاحمر وتصطبغ بالدم ورائحة البارود ومتخمة بأنين الثكالى. والحق ايضا ان الكتاب يتسم بتدقيق المعلومات والبحث الطويل في الوقائع والاحاطة الموفقة بمجاهل (اليمننة) الشائكة، وهو عبء تحمله المؤلف واحتاج منه الى صبر طويل جميل ودراية في المراجع والتفاصيل والجذور. واني لأستغرب كيف ان قضية اقليمية كبرى كقضية اليمن، تنطوي على كل تلك الذيول والخلفيات والدروس، منذ حكم الامام يحيى حميد الدين وما تلاه من انقلابات وصراعات وتجاذبات تختفي من مراجعات عقل دول تورطت في (لعبة) اليمن وانجرت الى مستنقع الحرب ظناً انها نزهة ولم تدرك الا متأخرا ان (اولها سلوى واوسطها نجوى واخرها بلوى) على حد قول معاوية بن ابي سفيان. والاغرب ان اطراف الصراع الخارجي الاقليمية ظلت تجهل خفاء (اليمننة) وخفاياها, ورأت في ظلال سيوفها غير حقيقتها المرة.ويعترف المؤلف عند شرحه لليمننة بين الداخل والخارج انها (ظهرت واختمرت بتوالي غَبّ احداث اليمن: حوادث ارهابية الى مؤتمرات دولية فنزاعات سياسية ثم مواجهات مسلحة واحتجاجات بدت شعبية غير مسيسة حتى ساسها الساسة ووجهوا نهايتها، بما يتناسب وتقديرات واحتجاجات اقلية محددة من المؤثرين، تناست غالبية عظمى من المتأثرين, فاستدعت العصف بحياتهم واثرت فيها كبير الاثر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا). كما يذهب المؤلف في موضع اخر الى القول (ان الحالة اليمنية المختلفة داخليا محرك وباعث اصيل لكل العواصف – بما تحتوي من مخاوف ومواقف – المكملة للظاهرة العربية الجديدة: اليمننة, المرتبطة بما غمر المنطقة من ظواهر خناقة تحت مسمى الفوضى الخلاقة). ولعمري كيف غابت عن الاطراف المتورطة او الظالعة التي ولغت بالدم اليمني رؤية هذه المعطيات، لكي يتوافقوا ويتجنبوا تجييش الجيوش وتعبئة الطاقات في مواضع ادخلت اليمن في المجهول وقربت مستقبله نحو ما لايسر عربيا ابدا؟

محاسن وفوائد

وقبل ان اختم هذا العرض لكتاب اليمننة, الذي وجدته ينطوي على محاسن عدة وفوائد, ادعو الباحثين والاكاديميين واصحاب الخبرة الصحفية الى الحذو حذو المؤلف، لطفي فؤاد نعمان، في توثيق حوادث حقب مهمة تمر بها بلدانهم , اذ لا افيد من مؤلفات تذكرنا بالمآلات وتجنبنا تكرار التجارب المحزنة الباعثة على الاحباط والألم.

وارى ان الفائدة تكون اعم واشمل اذا جاءت الوقائع فورية، او جرى تذكير اصحاب الشأن بآثارها السلبية قبل ان يطويها النسيان، وتصبح في حكم المؤرخين لا في ذمة التاريخ .

ومن ادبيات العامة، ثمة قناعة تفيد بان النسيان نعمة، لكني استثني من هذه النعمة ما يؤدي الى خراب الاوطان وتدمير والاواصر وقتل الارحام، كالذي حدث في الصومال ولبنان والعراق ويحدث في سوريا وليبيا وسواهما. ومن المؤسف ان يدخل مفهوم النسيان بمعنى عدم الاتعاظ وادراك الحقائق الموضوعية الى السرد الروائي وينقل يوسف زيدان في روايته ذائعة الصيت عن السيد الصقلي نصيحة قدمها الى امرأة البحر اوكتافيا (الحزن شأن انساني وسوف يتبدد مع الايام مثل كل شؤون الانسان). فأي حزن يتبدد- ياسيدي- اذا كانت اليمننة واللبننة وما يجري مجراهما قد سحقت المدن وغيرت الهويات وظلمت المكونات وتسببت بالنزوح والهجرة واقتلاع الاشجار والاجنة، وحدوث المجاعات واشاعة الفساد وهدر الطاقات والاموال وبث الكراهية وسحق المواطنة؟ اية جريمة اشد وواقعة اعظم وهمّ افجع وموت ارحم وحياة اقسى وبؤس اشمل؟

المشكلة اننا امة تمتلك ذاكرة مثقوبة فلا نستخلص الدروس ونستلهم العبر من الوقائع، وسرعان ما ننشغل بهموم الحياة ونحتاج الى من يوقظ في ذاكرتنا احداث (داحس والغبراء) التي تحولت الى رقم مهمل في تاريخنا، فيما يجب ان تظل درساً حياً نتجنب بمقتضاه الانزلاق نحو هاوية جديدة . وصدق الاستاذ فؤاد مطر الذي قال بحق مثل هؤلاء (بدلا من ان يضحوا من اجل الوطن فانهم يضحون به. مصيبتهم عظمى اذا كانوا يدرون واعظم اذا كانوا لا يدرون . وبدل ان يكون هناك نوع من التكاتف لوضع الوطن على خارطة التطور فان الذي يجري هو نوع من التباري لتحقيق غاية مبغوضة واهداف منقوصة السمو).

ويا اهل الحل والربط في العالم العربي كفانا (نة).

لطفي فؤاد نعمان

مواليد صنعاء 3 نيسان 1980 م، كاتب صحفي وباحث سياسي، السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الشورى اليمني، رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب. اصدر واعدر حوالي 300 كتابا متعلقا بالشؤون التاريخية والسياسية اليمنية المعاصرة. وهو ناشط في دعوة السلام لليمن.