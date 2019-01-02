متى نحظر إستيراد النعل ؟ – حميد الحريزي

في خبر اثلج الصدور ، وأنعش الروح برائحة البرتقال العراقي الذي لا يضاهيه برتقال في العالم من حيث الطعم والشكل ، حيث قرار وزارة الزراعة حظر استيراد البرتقال الاجنبي نظرا لوفرة في منتج البرتقال العراقي ، نتمنى ان يلتحق بالبرتقال النومي حامض والرارنج والرمان يعني كل الحمضيات العراقية .

وتنتقل الهمة وعدوى الاكتفاء الذاتي من الطماطة والباذنجان والخيار والخس والباقلاء ….الخ نرى ارتفاع همة المزارع العراقي للاهتمام بالزراعة والإنتاج مقبلا ارضه الطيبة المعطاء ، رغم الاهمال الحكومي للزراعة حيث لم تخصص في الموازنة القادمة الا اقل من 5 بالمئة للأغراض الزراعية والصناعية ، وغض النظر عن مجازر النخيل الرهيبة التي تجري على ايدي انانية طامعة بكسب المال السريع وتحويل المزارع العراقية الى مباني سكنية ، مولات وفنادق .

ومايؤلمنا حقا نية جهات مشبوهة ولا تتمتع بأي حس وطني الى هدم مقر الصناعات الجلدية العراقية العريقة وذات النوعية والشهرة المحلية والعربية باعتبارها احدى الصناعات المميزة والناجحة ولنا معها ذكريلات طيبة ابتداءا من الاحذية الشعبية التي وزع عددا منها الزعيم عبد الكريم قاسم على الطلبة الفقراء وتصديرها الى الاتحاد السوفياتي انذاك … المؤلم حقا ان تقدم مثل هذه الجهات على هذه الافعال الشنيعة والبلاد يستورد التمر والرطب من السعودية ومن ايران ، ونستورد الاحذية والنعل والحقائب من كل بلدان العالم في حين نرى ذبح نخيلنا ، وجلود حيواناتنا مرمية في الطرقات …

ان هذا الفعل يليق ببرجوازيتنا الطفيلية التابعة للرأسمال العالمي ، لا تملك اي ذرة من غيرة وطنية ، ولا يهمها الاعداد الهائلة من شبابنا العاطلين عن العمل ، فحتى في مشاريعها الخدمية من مولات وفنادق تستورد عمالة اجنبية من مختلف بلدان العالم ، وتترك الشباب العراقي فريسة لليأس والإحباط . نأمل من فلاحينا وعمالنا ان يهبوا للانتصار لزراعتهم العراقية ولصناعتهم الوطنية والدفاع عن مستقبلهم ومستقبل وحياة اجيالهم القادمة ، فقد اصبح البلد مشاعا امام كواسر الرأسمال العالمي من كل حدب وصوب من اجل ذلك نترقب ان يتم حضر استيراد ((النعل)) من خارج البلد ، لا من اجل ان نبقى حفاة ولكن لنحتذي حذاء ونعالا وطنيا ، كعلامة اولى لبداية نهضة صناعية وإعادة الحياة للمعامل والمصانع العراقية وبناء المزيد منها فهل يمكن ان تتحقق بعضا من امانينا البسيطة هذه في السنة الجديدة القادمة ، وقد اصابنا الصداع من اصوات (البناء والإصلاح)؟!

دون ان نرى البناء ولا نشهد الاصلاح .