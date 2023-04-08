متنبىء يحذّر من غرق أربع محافظات

بغداد – ياسين ياس.. توقع متنبىء جوي ، تساقط امطار غزيرة خلال الساعات المقبلة ،تتسبب بفيضانات في اربع محافظات. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك أن (نماذج الطقس العالمية ومنها نموذج الطقس الالماني تتوقع تساقط كميات امطار تصل 190 ملم خلال الساعات المقبلة في المناطق ما بين السليمانية وتكريت وكركوك واربيل)، محذرا من (فيضانات محلية في تلك المناطق). من جانبها ، رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد غائما جزئيا الى غائم في المناطق كافة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً واحيانا غائم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد)، وأشار إلى أن (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية ،في ما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحيانا غائما). وضربت هزة أرضية، محافظة دهوك.وقال بيان مقتضب إن (هزة أرضية ضربت دهوك ، دون ذكر مزيدا من التفاصيل).