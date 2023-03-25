دعوة الأمانة والجهات الساندة إلى إستنفار ملاكاتها تحسباً لأي طارئ

متنبىء يحذّر من سيول داخلية وطفح شوارع بسبب موجة أمطار غزيرة

بغداد – قصي منذر

حذر متنبئ جوي ، من سيول داخلية وطفح شوارع بسبب امطار غزيزة ناجمة من حالة جوية بدأت تأثيراتها امس في العراق وستكون ذروتها اليوم الاحد وغدا الاثنين. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (التقلبات الجوية على الابواب واول حالات رمضان المتوقعة بدأت امس والسحب تندفع جهة غرب البلاد حاليا لتشمل بعدها كافة المدن)، واشار الى ان (التيار الغربي المداري نشطا ،يرافق المنخفض في الطبقات العليا كما يلاحظ من حركة السحب وحركته تميل لجنوب شبه الجزيرة اكثر)، واضاف ان (تأثير الحالة يستمر حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل ،وان ذروة الحالة ونشاطها يكون اليوم الاحد وغدا الاثنين)، محذرا من (نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية وهبات متوقعة مثيرة للغبار، قد بدات امس وتنتهي قبل ظهر الاثنين في مدن وسط وجنوب البلاد ،وان محافظات واسط وديالى وبغداد وميسان والبصرة هي الاعلى نشاطا في سرعة الرياح التي تصل هباتها نحو 70 الى 80 كيلومترا في الساعة)، مؤكدا ان (هناك غزارة متوقعة بالامطار في اماكن متعددة مصحوبة برياح هابطة قوية من السحب الرعدية يعقبها زخات حالوب)، ورجح (حدوث سيول داخلية وطفح شوارع بسبب غزارة الامطار،وكذلك سيول من جهة حدود واسط وميسان)، ولفت الى ان (المدن التي تستوجب الحذر من غزارة الامطار ابتداء من اليوم وحتى صباح غد الاثنين هي مدن الفرات الاوسط وبغداد وواسط وديالى وذي قار وكركوك وصلاح الدين وميسان وشمال الانبار)، واستطرد بالقول ان (الامطار الرعدية ستجتاح الانبار وجنوب نينوى وصلاح الدين ودهوك والسليمانية واربيل والبصرة وذي قار وبادية الجنوب ومدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وواسط وديالى، يرافقها نشاط متوقع بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية على مدد خلال ساعات الليل يشمل مدن جنوب ووسط البلاد، بالإضافة الى هبات نشطة احيانا تصل الى 60 كيلومترا في الساعة). بدورهم دعا مواطنون امانة بغداد والاجهزة الساندة لها ،الى الاستعداد ونشر الحوضيات في الشوارع التي تتعرض للغرق. وقالوا في احاديث امس (نطالب الامانة باستنفار ملاكاتها والتنسيق مع الاجهزة الساندة لها لنشر الحوضيات في الشوارع التي تتعرض للغرق ،تزامنا مع التقلبات الجوية التي تضرب البلاد ابتداء من اليوم الاحد)، مشددين على (ضرورة قيام رجال المرور بالانتشار في الشوارع والتقاطعات الرئيسة لمنع حدوث زخم في حركة السير)، واضافوا ان (على اجهزة الدولة عدم التهاون ،واتخاذ اجراءات فعلية تساعد المواطنين في الوصول الى منازلهم في حالة غرق الشوارع نتيجة الامطار التي تشير التوقعها الى انهاء ستكون غزيرة). وضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، ، أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وتدمير مباني وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في وضع يهدد حياتهم. وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن (إعصارًا قمعيا تورنادو تسبب في أضرار على بعد 96 كيلومترًا شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي). وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار ،حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 113 كيلو مترا في الساعة دون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.