متنبىء: موجة أمطار تؤثّر بمناطق غداً

بغداد – فائز جواد

توقع متنبىء جوي ، تعرض البلاد لموجة امطار خفيفة يوم غد الخميس .وكتب المتنبىء صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (الاجـواء صافيـة ومستقـرة ودرجات الحرارة ستعاود الارتفاع حتى بداية الاسبوع المقبل)، واشار الى ان (الحرارة تبدأ بالانخفاض قليـلا)، وتابع ان (هناك حالة جوية ممطرة ضعيفة غير مــــؤثرة في مناطق محدودة نهاية الاسبوع الحالي). وضربت صاعقة رعدية أحد المنازل في محافظة ميسان وتتسببت باحتراقه .وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظة تعرض احد المنازل في ميسان الى صاعقة قوية ،فيما تسببت صاعقة بوفاة شخص واصابة اخر في محافظة واسط.بدورها ، رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاربعاء صحواً . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد).