متنبىء : فلكياً غرة رمضان غداً الخميس

بغداد – فائز جواد

كتب المتنبىء صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (يوم غد الخميس هو ايام شهر رمضان فلكيا ،حيث كان موعد غروب القمر امس قبل غروب الشمس بنحو 7 دقائق ، لذلك فأن رؤيته بالعين او التلسكوب وقت الرصد ستكون مستحيلة لأنه غير موجود في الأفق بعد غروب الشمس). وغمرت الامطار يصاحبها دوي رعد وبرق امس ،شوارع بغداد والمحافظات ،وسط توقع استمرار تساقطها حتى اليوم الاربعاء الذي سيكون فيه الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية. وقالت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) ان (طقس البلاد اليوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن من أقسامها الشرقية ،بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد). بدوره ، قال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح امس إن (الامطار التي تشهدها بغداد ،متوسطة الشدة الى ضعيفة ولن تكون غزيرة او شديدة، وذلك لان البلاد لم تتعرض الى تأثير منخفض جوي او غيره)، وتابع ان (الامطار وتقلبات الاجواء ستستمر حتى بداية نيسان المقبل اي نهاية الشهر الحالي).