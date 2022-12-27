م طار بغداد ينفي توقف رحلاته الجوية

متنبىء: رياح شمالية غربية تتسبّب بإنخفاض الحرارة

بغداد – فائز جواد

رجح متنبىء جوي، انتهاء تأثير موجة الامطار على المحافظات الجنوبية ،وتحول الرياح الى شمالية غربية سيؤدي الى انخفاض درجات الحرارة. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (البصرة وبادية الجنوب والناصرية وميسان تأثرت امس بموجة امطار مصحوبة بالبرق والرعد)، واضاف ان (جنوب ووسط الكويت على شفا امطار غزيرة)، وتابع ان (تأثير الحالة المطرية على مدن الجنوب انتهى ، وتتحول الرياح شمالية غربية مع انخفاض درجات الحرارة). وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاربعاء صحوا . وقال الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ،كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً). من جهته نفى مطار بغداد الدولي، توقف رحلاته، لافتاً الى إنسيابية الرحلات الجوية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (إدارة المطار، اكدت سلامة الحركة الجوية في المطار، وسيرها بإنسيابية عالية)، مبينة انه (لايوجد توقف في حركة الملاحة الجوية)، ودعت سلطة الطيران المدني، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمدونين، إلى (ضرورة الإعتماد على الإخبار الرسمية الصحيحة، وأخذ الدقـــــــة والحذر في نقل المعلومات).