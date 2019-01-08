لبنانية تلد داخل عجلة إسعاف جراء حصار ثلوج العاصفة نورما

متنبىء: العراق تحت وطأة المنخفض الجوي في بلاد الشام والحرارة دون الصفر – بغداد – قصي منذر

رجح متنبئ جوي امتداد تأثير المنخفض الجوي الذي تتعرض اليه بلاد الشام الى العراق ليشمل جميع المناطق ما يؤدي الى تساقط امطار مصحوبة بثلوج مع انخفاض حاد في درجات الحرارة فيما رجحت هيئة الانواء الجوية انخفاض الحرارة الى ما دون الصفر المئوي في الشمال مع تساقط الثلوج.

وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (توقعات حالة الطقس تشير الى تطور في المنخفض الجوي الموجود حاليا في بلاد الشام وإن تأثيرات هذا المنخفض كما ترصدها الاقمار الصناعية تشير الى اندفاع السحب نحو مدن وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط صباح الثلاثاء)، مرجحًا (شمول مدن شمال البلاد بتأثير هذا المنخفض وهطول أمطار خفيفة مصحوبة بالثلوج في مركز وشمال دهوك ثم تمتد الامطار ليلا لتشمل مناطق عديدة من الموصل ودهوك وأربيل). واضاف عطية ان (الامطار تشمل في نهار الاربعاءاغلب مناطق شمال البلاد ومنها الموصل ودهوك والسليمانية وكركوك وأربيل)، مشيراً الى ان (فرص هطول الثلوج ايضا مستمرة في مرتفعات دهوك، وشمال اربيل، والسليمانية، وربما تصل لسطح الارض ليل الاربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة السطحية).

نشاط الرياح

مستدركًا ان (تأثير هذا المنخفض يكاد يكون محدودا في المناطق اعلاه فقط، والغالب عليه هو نشاط الرياح السطحية في غرب وشمال غرب البلاد يومي والاربعاء، لتتحول نهار الخميس الى شمالية غربية في اغلب المدن). وبحسب عطية (فإن موجة شديدة البرودة ستندفع نحو مدن غرب وشمال البلاد ابتداءً من يوم غد الخميس، يصل تأثيرها لمدن الوسط والفرات الاوسط ليلًا، ولباقي مدن الجنوب والشرق يوم الجمعة)، محذرًا (المزارعين من موجات الصقيع في جميع المدن، التي ستستمر من يوم الخميس لغاية الاحد، حيث يقل حينها تأثير الموجة الباردة). بدورها قالت الانواء الجوية في تقرير اطلعت عليه(الزمان) أمس ان(الطقس المرجح اليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحوًا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، مضيفة ان(طقس المنطقة الشمالية سيكون غائمًا مصحوبًا بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج فوق الاقسام الجبلية وتكون كثيفة في بعض الاماكن ليتحول الطقس تدريجيا خلال الليل في الاقسام الغربية الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض درجات عدة عن اليوم السابق وتكون درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي). وبشأن المنطقة الجنوبية قال التقرير ان الترجيحات تشير الى انه سيكون(غائمًا على نحو جزئي وفي بعض الاماكن غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق). واستمر تأثير العاصفة نورما في دول بلاد الشام امس ففي بعلبك بلبنان بدأ تساقط الثلوج عند الساعة الثالثة عصرًا وتدنت درجة الحرارة إلى درجتين، فيما اتخذت بلدية بعلبك والدفاع المدني التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات العاصفة.وضربت العاصفة منذ الأحد الماضي الأراضى الفلسطينية والأردن وصولًا إلى سوريا ولبنان، ما جعل الجهات المختصة تطلق تحذيرات من العاصفة الثلجية التي جاءت في إثر منخفض جوى قطبى. وتسببت العاصفة في سقوط غزير للأمطار والثلوج على المناطق المرتفعة بجميع أنحاء البلدان الأربعة، وسط انخفاض شديد في الحرارة.

منحفض جوي

وقالت وكالة الأنباء السورية ان انخفاضاً ملموسًا طرأ على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.وقد أدى تساقط الثلوج المتوسط إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين سوريا ولبنان، وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية، فيما أغلقت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا جميع المرافئ والموانئ بسبب العاصفة كما شلت العاصفة حركتي الملاحة والصيد البحري في صيدا وصور.وتسببت العاصفة في وقوع أضرار بالعديد من القرى والبلدات الساحلية والسهلية في لبنان، إضافة إلى تخريب المنتجات الزراعية ورفع منسوب النهر الكبير في قضاء عكار شمال لبنان، وسط طقس غائم مع رياح شديدة تتخطى 90 كم/س ترفع موج البحر لحدود خمسة أمتار بخاصة شمال البلاد.كما طرأ انخفاض في درجات الحرارة في الأردن، حيث سادت أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيًا بوجه عام مع وجود فرصة في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر.ونتيجة لصعوبة الحركة، نجحت فرق الهلال الأحمر اللبناني، في إجراء عملية ولادة ناجحة لأحدى السيدات التي كانت تنقل وقت العاصفة إلى المستشفى، ولكن بسبب صعوبة التنقل، أجريت عملية الولادة داخل عجلة الإسعاف.وأفادت تقارير صحفية في لبنان بإشتداد سرعة الرياح وتساقط الثلوج بكثافة في بلدات راشيا والبقاع الغربي التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1200 متر وبلغت سماكتها في بلدات دير العشاير وحلوى وينطا ما يزيد عن الـ 80 سنتمترا في حين سجلت بلدة ينطا رقما قياسيا في راشيا والبقاع الغربي بلغ نحوا المتر. وفي وقت لاحق أصبحت معظم الطرق سالكة امام الاهالي بعد ان قطعتها الثلوج وطبقات الجليد، بعد تدخل جهود الجيش اللبناني وفرق البلديات والدفاع المدني. ولم تتضح بعد الاضرار النهائية الناجمة عن العاصفة بسبب استمرارها إلا ما ظهر من آثار خلفتها في المزروعات والاشجار المثمرة والخيم البلاستيكية. وخيمت ظروف مآسوية على مخيمات النازحين السوريين في جب جنين وغزة والمرج والقرعون حيث غمرت المياه الخيم فيما نقل الصليب الاحمر والهيئات الاغاثية عشرات الاطفال للمعالجة في مستشفيات المنطقة. واغلقت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها بسبب العاصفة، ويتوقع أن يستمر الاقفال حتى نهاية الاسبوع. غير ان وجهاً آخر كان للمأساة فقد تمتع سكان جبال لبنان الشمالية في لبنان بمناظر خلابة للتلال المغطاة بالثلوج.ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمشاهد ثلجية في وادي قاديشا. ووادي قاديشا هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وموطن لبعض أقدم الأديرة المسيحية في العالم وغابات الأرز العتيقة. وفي امستردام ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية 159 رحلة جوية أوربية من وإلى أمستردام امس الثلاثاء بسبب عاصفة متوقعة.وقال مصدر في الشركة إن(الرياح الشديدة ستقصر حركة الطيران في مطار سخيبول في أمستردام على مدرج واحد فقط). ومطار سخيبول هو ثالث أكبر مطار في أوربا.