متنبىء: إرتفاع الحرارة وأمطار في 8 محافظات

بغداد – فائز جواد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، تأثر الطقس بمنخفض جوي قادم من افريقا ،يتسبب بتقلبات جوية بدءا من اليوم الاحد. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (طقس البلاد يتأثر بمنخفض جوي خماسيني قادم من افريقيا يؤدي الى تساقط امطار رعدية خفيفة الشدة في مناطق متفرقة من الانبار ونينوى ودهوك واربيل وكركوك وصلاح الدين والسليمانية وديالى، ولا يستبعد تشكل موجات غبار متوسطة الشدة في وقت متاخر في شمال الانبار وجنوب نينوى ،حيث تتجه نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط باقل شدة)، واشار الى ان (درجات الحرارة تستقر عند الاربعين مئوية في مدن الجنوب واقل قليلا في وسط وغرب البلاد ،وفي مدن الشمال تسجل 30 مئوية). ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد ممطرا. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى ،اذ تسجل العظمى في بغداد 38 مئوية).