طقس مضطرب في الجنوب جرّاء تزامن منخفض ومرتفع

متنبئ جوي : إستقرار الحرارة حتى نهاية رمضان

بغداد – فائز جواد

رجح متنبئ جوي امس الاثنين استقرار درجات الحرارة وفق معدلاتها الطبيعة حتى نهاية رمضان ، مشيرا الى ان الطقس سيكون مضطرباً في الجنوب اليوم الثلاثاء.وقال صادق العطية في منشور له على فيسبوك إن (منفخضاً جوياً سيؤثر في جنوب البلاد، في حين ان مرتفعا جويا سيطرأ على ايران ما يسبب منطقة اضطراب ولذلك يكون الطقس غير مستقر في مناطق الجنوب) مشيراً الى وجود (فرص للسحب الرعدية في البصرة وميسان فيما تكون الرياح عموما شمالية غربية مع بعض النشاط والتقلبات القصيرة). وبشأن درجات الحرارة قال أنها (ستستمر على حالها لغاية نهاية شهر رمضان المبارك). وبلغت درجة الحرارة العظمى في بغداد وبابل امس 42 وفي كربلاء 43 فيما تراوحت في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط بين 54 الى 49 كما تراوحت في محافظات الشمال بين 35 الى 37 درجة مئوية، بحسب جدول لهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي اطلعت عليه (الزمان) امس. وافاد تقرير للهيئة بأن طقي المنطقة الوسطى سيككون اليوم الثلاثاء غائما جزئيا ولاتغير في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ولاتغير في الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . من جهة اخرى كشفت خلية مواجهة السيول عن زيادة الخزين المائي الى 56.201 مليار مترا مكعبا بينما كان في التاريخنفسهمن العام الماضي 17.627 مليار مترا مكعبا. واضافت في تقريرها اليومي ان توليد الطاقة الكهربائية من السدود بلغ الف و268 ميغاواط. عالميا حثت السلطات في بيرو الخطى لتقويم الأضرار الناجمة عن زلزال شدته ثماني درجات هز منطقة الأمازون في الساعات الأولى من صباح اول امس الأحد وأوقع قتيلا على الأقل. وغادر رئيس بيرو مارتن فيزكارا العاصمة ليما لتفقد الأضرار التي خلفها الزلزال القوي الذي وقع بمنطقة لوريتو في شمال بيرو.وقال فيزكارا للصحفيين ان (هذا الزلزال قوي للغاية، وهو أكبر زلزال شهدته البلاد خلال 12 عاما). وذكر مسؤولو الطوارئ أن شخصا واحدا في الأقل قتل في منطقة كاخاماركا بعد سقوط صخرة على منزله. وقال مركز الطوارئ الوطني في بيرو إن (ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا ودُمر أكثر من 50 منزلا). وتعرض العديد من المدارس والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية لأضرار.وشعر السكان في أنحاء البلاد بالزلزال الذي وقع على عمق متوسط يبلغ نحو 110 كيلومترات، وشعر به كذلك مواطنون في كولومبيا والإكوادور.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مويوبامبا. وهناك تقارير محلية عن انقطاع الكهرباء في مدن وبلدات في منطقة لوريتو كما أوضحت صور ومقاطع مصورة على الإنترنت شقوقا وأضرارا بالجدران.