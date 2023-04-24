متنبئ: إستمرار الأمطار في البصرة وبادية السماوة

بغداد – ياسين ياس

شهدت بغداد ومحافظات اخرى صباح امس الاثنين ،اجواء غائمة صاحبها تساقط امطار خفيفة ونشاط في حركة الرياح. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (السحب انجلت مساء امس الاثنين من سماء الانبار ثم تتبعها خلال ساعات الليل مدن نينوى وبغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط ثم مدن شمال البلاد وكردستان خلال فجر اليوم الثلاثاء)، واضاف ان (تواجد السحب يستمر في محافظتي البصرة وواسط خلال فجر وصباح اليوم ،بعدها تزول تماما)،

وتوقع عطية (هطول امطار تمتاز بالغزارة احيانا مصحوبة بالبرق والرعد يشمل مدن اقليم كردستان وصلاح الدين ونينوى ،كم ستتعرض بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط لهطول خفيف متفرق للامطار الرعدية، تنتهي ليل امس عدا مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب بادية السماوة التي تستمر فيها فرص الامطار حتى فجر اليوم). ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم الثلاثاء.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ،حيث تسجل العظمى في بغداد 29 مئوية).